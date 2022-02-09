RTÜK Başkanı Şahin: Ayşenur Arslan'ın TMT'ye yönelik sözleriyle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın programda TMT'ye yönelik sözleriyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.