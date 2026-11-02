Rum basını Hristodulidis'i eleştirdi, görev süresinde yeni geçiş noktası açılmadı - Son Dakika
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Rum basını Hristodulidis'i eleştirdi, görev süresinde yeni geçiş noktası açılmadı

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Politis yazarı Theano Kalavana, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in müzakerelere hazır olduğunu söylemesine rağmen somut ilerleme sağlayamadığını savundu. Kalavana, Hristodulidis döneminde tek bir yeni geçiş noktası bile açılmadığını belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Rum basınında Kıbrıs meselesindeki sonuçsuz girişimleri ve sürekli müzakerelere hazır olduğunu açıklaması nedeniyle sert eleştirilerin hedefi oldu. Politis gazetesi yazarı Theano Kalavana, "Hiçbir şey yapmamaya tamamen hazır bir lider" başlıklı yazısında, Hristodulidis'in açıklamalarının somut sonuçlara dönüşmediğini belirterek, Rum liderin niyetlerini icraat, beklemeyi ise strateji olarak sunduğunu savundu.

Rum basınından Politis gazetesinde yayımlanan analizde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs meselesinde sürekli müzakerelere hazır olduğunu dile getirmesine rağmen görev süresi boyunca somut ilerleme sağlayamadığı eleştirisi yapıldı. Politis gazetesi yazarı Theano Kalavana, Rum liderin görüşmelere, genişletilmiş konferanslara, yeni önerilere ve güven arttırıcı önlemlere hazır olduğunu sürekli tekrarladığını belirterek, bu açıklamaların siyasi başarı olarak gösterilemeyeceğini ifade etti.

"Hazır olmak siyasi bir başarı değildir"

Hristodulidis'in Mart 2023'te göreve başlamasından bu yana sürekli girişimlerden, olumlu ortamdan ve fırsatlardan söz ettiğini hatırlatan Kalavana, aradan geçen süreye rağmen sahada neyin değiştiğini sorguladı. Yazar, bir liderin seçildiği görevi yerine getirmeye hazır olduğunu açıklamasının başarı sayılamayacağını, siyasi iradenin somut sonuçlarla ortaya konulması gerektiğini belirtti.

"Tek bir yeni geçiş noktası bile açılmadı"

Kıbrıs'taki geçiş noktalarına ilişkin görüşmelerden sonuç alınamamasını da eleştiren Kalavana, Hristodulidis döneminde tek bir yeni geçiş noktasının dahi açılmadığına dikkat çekti. Geçiş noktalarının tek taraflı açılamayacağını kabul eden yazar, buna rağmen Rum liderin çok sayıda görüşme ve açıklamadan sonra neden somut ilerleme sağlayamadığını açıklaması gerektiğini savundu.

Holgun'in mesajına dikkat çekti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holgun'in adaya gerçekleştirdiği ziyaret öncesindeki değerlendirmelerine de yer verilen yazıda, müzakere sürecinde öneri sayısından çok bunların uygulanmasına yönelik siyasi iradenin önemli olduğu vurgulandı. Kalavana, Hristodulidis'in 19, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ise 7 önerisinin bulunduğunu hatırlatarak, önerilerin hayata geçirilmemesi halinde sayılarının herhangi bir anlam taşımayacağını ifade etti.

"Niyetleri icraat, beklemeyi strateji olarak sunuyor"

Rum liderin siyasi yaklaşımını eleştiren Kalavana, Hristodulidis'in niyetlerini icraat, süreçleri sonuç ve beklemeyi strateji olarak göstermeyi başardığını savundu. Yazar, Rum liderin sürekli yeni toplantılar, ziyaretler ve konferanslardan söz ettiğini ancak bunların somut ilerlemeye dönüşmediğini belirtti. Hristodulidis yönetiminin yalnızca Kıbrıs meselesinde değil, enerji, su yönetimi ve yangınlarla mücadele gibi alanlarda da hazırlık açıklamalarıyla yetindiğini ileri sürdü.

"Tarih söylediklerini değil, yaptıklarını yazacak"

Kalavana, 9 Kasım'da yapılması planlanan üçlü görüşmeye de değinerek, görüşme sonrasında yeniden olumlu ortam ve yapıcı temaslardan söz edilmesi yerine somut sonuç ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Rum liderin sürekli hazır olduğunu açıklamasının yeterli olmadığını vurgulayan Kalavana, tarihin Hristodulidis'in ne kadar hazır olduğunu değil, görev süresince neler yaptığını kaydedeceğini belirtti.

Kaynak: İHA
PolitikaDünyaSon Dakika

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