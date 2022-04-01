Rus ordusundan temizlenen Irpin'de savaşın izleri görüntülendi - Son Dakika
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Rus ordusundan temizlenen Irpin'de savaşın izleri görüntülendi

01.04.2022 12:43
Rus ordusundan temizlenen Irpin'de savaşın izleri görüntülendi

Rus ordusundan temizlenen Ukrayna'nın Irpin kentinde, saldırıların ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rus ordusundan temizlenen Ukrayna'nın Irpin kentinde, saldırıların ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 37 gündür aralıksız sürerken, saldırıların ardından ülkede birçok kentte yıkım meydana geldi. Rus ordusundan temizlenen Ukrayna'nın Irpin kenti de Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından görüntülendi. Birçok bölgenin ciddi hasar aldığı kentte vatandaşlar, yaralarını sarmaya çalışırken Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ağır hasar alan Irpin'de insanlar böyle yaşadı. Uzun bir süre Ukraynalılar, Rusların bıraktığı yaraları saracak. İki gündür Acil Durumlar Servisi personeli korkunç savaştan kaçan insanlara yardım ettiği gibi hayvanlara da yardım ediyor" ifadelerini kullandı.

"Şehrin yarısı yok oldu"

Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Makruşin de kentte yaşanan can kayıplarına değinerek, "50 asker öldü, 100 asker yaralandı ve 300'e yakın da sivilin öldüğünü düşünüyorum. Henüz göçük altından çıkarılamayanlar var. Yüzde yüz oralarda insanlar var. Şehrin yarısı yok edildi" dedi. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, 112, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rus ordusundan temizlenen Irpin'de savaşın izleri görüntülendi - Son Dakika


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