Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu

23.03.2022 11:12
Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu

Ukrayna'nın Belarus sınırı yakınında bulunan Çernihiv kentinde Rus ordusu bir köprüyü havaya uçurdu.

Ukrayna'nın Belarus sınırı yakınında bulunan Çernihiv kentinde Rus ordusu bir köprüyü havaya uçurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı 28 gündür sürüyor. Rus ordusu, başkent Kiev ve Çernihiv kentlerini birbirine bağlayan köprülerden birini bombalayarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırıyı doğrulayarak olay yerinden açıklama yapan Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, "Günaydın Çernihiv. Buradan görüntü çekmek istemiyordum ama daha sonra çekmeye karar verdim. Bu gece Ruslar köprüyü vurdu. Ancak bu, Çernihiv şehrine insani yardım ulaştırmamıza engel olmayacak. Biz yeni ve daha iyi olan bir köprü yapacağız. Zaten eskiydi. Kahramanların şehri, zaferden sonra daha iyi bir köprüyü hak ediyor. Herkes kendi işini yapıyor. Çalışıyoruz, Ukrayna ordusuna inanıyoruz. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ÇERNİHİV

YORUMLAR
500
Zelenski, Rusya ile devam eden müzakereler hakkında konuştu: Çok zor ve bazen tartışmalı Zelenski, Rusya ile devam eden müzakereler hakkında konuştu: Çok zor ve bazen tartışmalı Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü

Belarus, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu - Son Dakika


Son Dakika
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:08 Mağazada genç kadını izleyerek cinsel tacizde bulunan sapığa 3 yıl hapis istendi!
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
11:01 Esnafın yeni korkulu rüyası! Bu sahte dolarları makine bile tespit edemiyor
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
10:41 Masumlar Apartmanı'nda dün neler oldu? Safiye, doktoru evine davet ediyor
10:40 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar..
10:35 Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:20:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ruslar Çernihiv'de köprüyü havaya uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement