Rusya: "Azovstal fabrikasındaki aracın içerisinde 152 Ukraynalı askerin cesedi bulundu" - Son Dakika
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Rusya: "Azovstal fabrikasındaki aracın içerisinde 152 Ukraynalı askerin cesedi bulundu"

31.05.2022 14:56
Rusya: "Azovstal fabrikasındaki aracın içerisinde 152 Ukraynalı askerin cesedi bulundu"

Rusya Savunma Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'deki Azovstal fabrikasında Ukraynalı askerlerin teslim olmasının ardından tesise giren Rus birliklerinin sığınağa yerleştirilmiş bir aracın içerisinde 152 Ukraynalı askerin cansız bedenine rastladığını belirtti.

Rusya Savunma Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'deki Azovstal fabrikasında Ukraynalı askerlerin teslim olmasının ardından tesise giren Rus birliklerinin sığınağa yerleştirilmiş bir aracın içerisinde 152 Ukraynalı askerin cansız bedenine rastladığını belirtti.

Rusya Savunma Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Sözcü Konaşenkov, Mariupol kentinde Ukraynalı askerlerin teslim olduğu Azovstal çelik fabrikasının sığınağında yapılan incelemelerde izotermal bir araç bulunduğunu ifade etti. Konaşenkov, "Soğutma sistemi bozuk olan araçta 152 Ukraynalı askerin cesedi saklanmış" ifadelerini kullandı. Azov taburu komutanlarının teslim olmadan önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye, ailelerinin defnedebilmesi için cesetlerin alınması konusunda başvurduğunu hatırlatan Konaşenkov, "Kiev yönetiminden Azovstal fabrikasındaki cesetlerin alınması için herhangi bir talep olmadı" şeklinde konuştu. Konaşenkov ayrıca araçta yapılan incelemelerde ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerinin altında 4 mayın bulunduğunu, toplam patlayıcı miktarının araçtaki diğer tüm cesetleri yok etmek için yeterli olduğunu vurguladı.

"Provokasyon"

Konaşenkov, "Yakalanan Azov taburundaki askerlerin sorgularına dayanarak mayınların doğrudan Kiev'den gelen emirlerle yerleştirildiği tespit edildi. Provokasyonun amacı Rusya'yı, Kiev rejiminin ve Zelenskiy'in siyasi itibarını korumak için cesetleri kasten yok etmek ve akrabalarına teslim edilmek üzere alınmasını engellemekle suçlamaktır" ifadelerini kullandı. Konaşenkov Rusya'nın ilerleyen günlerde Azovstal fabrikasında bulunan Ukraynalı askerlerin cansız bedenlerini, Ukraynalı yetkililere teslim etmeye planladığını kaydetti.

"Bir günde 290'dan fazla Ukraynalı asker öldürüldü"

Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarına devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Gün boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeler, 4 kontrol noktası ile Ukrayna askeri ve teçhizatının bulunduğu 13 bölgeyi vurdu. Saldırılar 290'dan fazla Ukraynalı askerin, 23 silah ve askeri teçhizatın etkisin hale getirilmesiyle sonuçlandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 1 adet Su-25 uçağı Mikolayiv bölgesine bağlı Kobzatsy yakınlarında düşürüldü" bilgisini paylaştı. Konaşenkov, "Rus hava savunma sistemleri, 1'i Yılan Adası yakınlarında olmak üzere 6 insansız hava aracını imha etti" dedi. Ukrayna'nın 24 Şubat'tan bu yana verdiği kayıplara değinen Konaşenkov, "Toplamda 184 Ukrayna uçağı ve 128 helikopteri, bin 70 insansız hava aracı, 325 hava savunma sistemi, 3 bin 342 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 454 çok namlulu roketatar, bin 738 obüs ve havan topu ile 3 bin 311 adet özel askeri araç imha edildi" dedi. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Rusya: 'Azovstal fabrikasındaki aracın içerisinde 152 Ukraynalı askerin cesedi bulundu' - Son Dakika


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