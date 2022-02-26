Rusya, BMGK'nın Ukrayna tasarısını veto etti - Son Dakika
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Rusya, BMGK'nın Ukrayna tasarısını veto etti

26.02.2022 04:05
Rusya, BMGK'nın Ukrayna tasarısını veto etti

ABD ve Arnavutluk'un, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunu kınayan teklifi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yapılan oylamada, Rusya'nın ret oyu kullanmasının ardından reddedildi.

ABD ve Arnavutluk'un, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunu kınayan teklifi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yapılan oylamada, Rusya'nın ret oyu kullanmasının ardından reddedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonun ardından ABD ve Arnavutluk, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan" tasarısını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) sunmasının ardından tasarı, BMGK'da üyelerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylamada ise, Rusya'nın "ret" oyu kullanmasının ardından tasarı BMGK'da reddedildi. BMGK'da 11 üye ülke taslağın "kabulü" yönünde oy verirken, Rusya ret oyu kullandı. Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise çekimser oy kullandı.

Ukrayna ile Rus Daimi Temsilcileri arasında gergin anlar

Ayrıca BMGK'daki toplantıda, Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında ara ara gergin anlar yaşandı. Ukrayna Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, toplantı başlangıcında Ukrayna'da hayatını kaybedenler için bir dakikalık sessizlik çağrısı yaptı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise, "Sivil ölümlerine dair bir kanıt bulunamadı" diyerek, Ukrayna temsilcisinin çağrısını veto etti. BMGK'da yaptığı açıklamada Nebenzya, "Güvenlik Konseyi'nde Rusya, Rusya ve Ukrayna karşıtı karar taslağına karşı oy kullandı. Neden Rusya karşıtı olduğunu açıklamaya gerek yok. Neden Ukrayna karşıtı? Çünkü şüphesiz Ukrayna halkının temel çıkarlarıyla çelişiyor. Çünkü 8 yıldır bu ülkeyi trajediye götüren iktidar sistemini Ukrayna'da kurtarmaya ve güçlendirmeye çalışıyor. Bu taslağa oy vermeyenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Açıklamalarının devamında Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonların gerekçesine değinen Nebenzya, "Ukrayna veya Ukrayna halkına karşı savaş halinde değiliz. Milliyetçilere karşı, Donbass sakinlerini korumak için özel operasyonlar sürdürüyoruz. Bu Nazilerden arındırma ve silahsızlandırma operasyonudur. Bu görevler yakında tamamlanacak, Ukrayna halkı barış içinde yaşarken bir kez daha kendi kaderlerini belirleyebilecekler" ifadelerini kullandı. Ukrayna ordusu tarafından Donbass Bölgesi'nde 4 sivilin öldürüldüğünü iddia eden Nebenzya, "Sadece bugün Ukrayna Silahları Kuvvetleri tarafından 4 sivil öldürüldü" dedi.

"Ukrayna'yı jeopolitik oyununuzda bir piyon yaptınız"

Konuşması sırasında batılı ülkelere tepki gösteren Nebenzya, "Ukrayna halkının çıkarlarını hiç umursamadan, Ukrayna'yı jeopolitik oyununuzda bir piyon yaptınız" ifadelerini aktardı. Ukrayna'da bazı gruplar tarafından sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmaya çalışıldığını savunan Nebenzya, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanlığı, sivillere saldırı olmayacağını açıkça belirttiler. Ancak milliyetçiler sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Bu Cenevre Protokolünün Ek 1. Ek Protokolün 51 ve 58. maddeleri de dahil olmak üzere uluslararası insan haklarına aykırı" dedi. - MOSKOVA

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Son dakika haber... Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını' kınayan karar tasarısını veto etti. Son dakika haber... Rusya, BM Güvenlik Konseyinde ABD ve Arnavutluk'un getirdiği 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını' kınayan karar tasarısını veto etti. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Rusya'nın BMGK tasarısını veto etmesinin ardından 43 ülkeden ortak açıklama geldi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Rusya'nın BMGK tasarısını veto etmesinin ardından 43 ülkeden ortak açıklama geldi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, BMGK tasarısını veto eden Rusya'ya tepki gösterdi (2) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, BMGK tasarısını veto eden Rusya'ya tepki gösterdi (2)

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Kaynak: İHA

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