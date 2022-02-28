Rusya'dan 36 ülkeye uçuş kısıtlaması - Son Dakika
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Rusya'dan 36 ülkeye uçuş kısıtlaması

28.02.2022 17:18
Rusya'dan 36 ülkeye uçuş kısıtlaması

Rusya Federal Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 36 ülkeye uçuş kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

Rusya Federal Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 36 ülkeye uçuş kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 5'inci gününde de devam ediyor. Birçok ülke Rusya'ya hava sahasını kapatma kararı alırken, Rusya da bu yönde adımlar atmayı sürdürüyor. Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Avusturya, Arnavutluk, Anguilla, Belçika, Bulgaristan, Virgin Adaları (Britanya), İngiltere, Macaristan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, ( Grönland, ve Faroe Adaları dahil) Danimarka, Jersey Adası, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Estonya'ya uçuş kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Kurumdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Uluslararası hukuk normlarına uygun olarak, Avrupa devletlerinin Rus hava taşıyıcıları tarafından işletilen veya Rusya'da tescilli sivil hava araçlarının uçuşlarını yasaklamasına cevaben, 36 ülkenin hava taşıyıcılarının uçuşlarına kısıtlamalar getirildi" denildi. - MOSKOVA

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Togo Cumhuriyeti, Havacılık, Britanya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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