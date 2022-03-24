Rusya'dan Meksika'ya 'yaptırım' teşekkürü - Son Dakika
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Rusya'dan Meksika'ya 'yaptırım' teşekkürü

24.03.2022 20:37
Rusya'dan Meksika'ya 'yaptırım' teşekkürü

Rusya'nın Meksika Büyükelçisi Viktor Koronelli, kendilerine yaptırım uygulamadığı için Meksika'ya teşekkür etti.

Rusya'nın Meksika Büyükelçisi Viktor Koronelli, kendilerine yaptırım uygulamadığı için Meksika'ya teşekkür etti.

Meksika Temsilciler Meclisinde kurulan Meksika-Rusya Dostluk Grubuna katılan Rusya'nın Meksika Büyükelçisi Viktor Koronelli, Meksikalı milletvekilleri ile buluştu. Grupta konuşan Büyükelçi Koronelli, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmama kararı alan ve Ukrayna'nın silah talebini reddeden Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'a teşekkür etti.

Ukrayna'daki savaşı Rusya'nın başlatmadığını, aksine sona erdirdiğini savunan Koronelli, Ukraynalı ırkçı milislerin tankları okulların önüne yerleştirerek çocukları ve kadınları canlı kalkan olarak kullandığını iddia etti.

Muhalefetten Meksika-Rusya Dostluk Grubuna tepki

Meksika Temsilciler Meclisinde, Kurumsal Devrimci Parti (PRI), İşçi Partisi (PT) ve iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketinin (Morena) katılımıyla kurulan Meksika-Rusya Dostluk Grubuna, muhalefetten tepki geldi.

Ulusal Hareket Partisi (PAN) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın şimdiye kadar 2 bin 421 sivilin ölümüne ve 6 milyon 500 binden fazla insanın yerinden edilmesine sebep olan Rus işgaline karşı mücadele ettiği sırada Meksika-Rusya Dostluk Grubu kurulmasının duyarsızlık ve pervasızlık olarak nitelendirdi. - MEXİCO CİTY

Rusya'dan Meksika'ya 'yaptırım' teşekkürü
Rusya'dan Meksika'ya 'yaptırım' teşekkürü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'dan Meksika'ya 'yaptırım' teşekkürü - Son Dakika


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