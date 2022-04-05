Rusya Dışişleri Bakanı: Moskova, Kiev'in Uzaktaki "Danışmanları" Dinlememesini Umuyor - Son Dakika

MOSKOVA, 5 Nisan (Xinhua) — Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınladığı açıklamaya göre, Arap Birliği temsilcileriyle Ukrayna konusunda yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Lavrov, "Operasyonun gidişini etkileyen, görüşmeler değil, bu müzakereleri engellemeye ve sahada çatışmaları olabildiğince uzun süre devam ettirmeye çalışan dış oyunculardır" dedi. Lavrov, "Ukraynalı komşularımıza bu tür 'tavsiyeleri' kimin verdiğini biliyoruz. Bu, Ukrayna halkının çıkarları, Ukrayna'nın güvenliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın bölgesinin güvenliği ve bizim Avrupa bölgemizle ilgisi bulunmayan gereksiz amaçlarla yapılıyor" diye konuştu. Lavrov, "Umarım bu görüşmelerde Kiev heyetini yönetenler, kendi ulusal çıkarları, halklarının çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başlar ve bazen sadece krizin nasıl büyümeye devam edeceğini görmek isteyen uzaktaki 'danışmanları' dinlemez" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyona dair "sahtekarlıkları" çürüteceğini de sözlerine ekledi. Bakan ayrıca, açıklamaya göre, Arap Birliği'ndeki meslektaşlarını durumun gelişimine dair işbirliği yapmaya ve bilgilendirmeye devam etmeye hazır olduğunu da kaydetti. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın başını çektiği Arap Bakanlar heyeti, Rusya-Ukrayna çatışmasına diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla Rusya'yı ziyaret etti. Mısır, Ürdün, Cezayir, Irak, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temsilcilerin aralarında bulunduğu grup, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşmek için Salı günü de Varşova'ya gidecek.