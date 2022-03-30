Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı" - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı"

30.03.2022 00:57
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür ederek, bu süreçte Türkiye'nin diğer ülkelere göre dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya- Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür ederek, bu süreçte Türkiye'nin diğer ülkelere göre dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını ifade etti.

Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye'de bir araya gelerek, Ukrayna'daki savaşa karşı ateşkes ve barış görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin çabalarından övgüyle bahsederek, "Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı. Bu Rusofobik kampanya ne Türk hükümetini ne de bir bütün olarak halkı içine çekebildi. Ankara'nın dengeli çizgisi de dahil olmak üzere, bu nedenlerden dolayı Türkiye'nin Ukrayna tarafıyla müzakerelere katkı sunma teklifini kabul ettik. Türkiye'ye yürüttüğü arabuluculuk çabaları, özellikle Rusya-Ukrayna müzakereleri ve prensipte durumu çözme çabaları için müteşekkiriz" dedi.

Türkiye'nin, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara katılmadığını ve boğazlar meselesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk normları doğrultusunda kararlar aldığından bahseden Zaharova, "Türkiye, Rus gemilerine ve Rus uçakları için hava sahasını açık tutuyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı' - Son Dakika


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