Rusya, Harkov'da tahliye edilen sivillere saldırdı - Son Dakika
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Rusya, Harkov'da tahliye edilen sivillere saldırdı

15.03.2022 15:16
Rusya, Harkov'da tahliye edilen sivillere saldırdı

Ukrayna'nın Harkov kentinde siviller, Rusya tarafından bombalanan binalardan tahliye edilirken yeniden saldırıya uğradı.

Ukrayna'nın Harkov kentinde siviller, Rusya tarafından bombalanan binalardan tahliye edilirken yeniden saldırıya uğradı.

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rus birlikleri tarafından gece boyunca saldırı gerçekleştirilen Harkov'da binaların yıkılmasının ardından sivil halk, zarar gören binalardan itfaiye araçlarıyla çıkarılmaya başlandı. Ekipler tarafından merdivenle binalardan çıkarılan siviller, tahliye sırasında yeniden saldırıya uğradı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi evleri bombalanan vatandaşlara yardım ederken yeniden gerçekleştirilen saldırının ardından vatandaşlara sığınaklara gitmeleri konusunda uyardı. - KİEV

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Harkov yolu üzerinde Rus ordusuna ait çok sayıda araç imha edildi! Harkov yolu üzerinde Rus ordusuna ait çok sayıda araç imha edildi!

Saldırı, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, Harkov'da tahliye edilen sivillere saldırdı - Son Dakika


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