Rusya Japonya arasında barış antlaşması krizi büyüyor - Son Dakika
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Rusya Japonya arasında barış antlaşması krizi büyüyor

22.03.2022 09:02
Rusya Japonya arasında barış antlaşması krizi büyüyor

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerini Tokyo'nun Ukrayna politikası karşısında askıya alma kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, Rusya'nın adımını şiddetle protesto ettiklerini kaydetti.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerini Tokyo'nun Ukrayna politikası karşısında askıya alma kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, Rusya'nın adımını şiddetle protesto ettiklerini kaydetti.

Rusya'nın, Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerini askıya alma kararı dünya gündeminde dikkat çekerken, Tokyo'dan konuya ilişkin tepkili ilk açıklama geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida mecliste yaptığı konuşmada, Moskova'nın kararına atıfta bulunarak, "Rusya'nın eylemleri son derece yersiz ve kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Rusya'nın adımını "şiddetle protesto ettiklerini" belirten Kishida, Japonya'nın Kuzey Toprakları sorununu çözme ve bir barış anlaşması imzalama konusundaki temel tutumunun değişmediğini de sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın Ukrayna işgali nedeniyle uygulanan yaptırımlar konusunda batı dünyasına katılması nedeniyle 2. Dünya Savaşı sonrası barış antlaşması müzakerelerinin askıya alınacağı bildirilmişti. Bakanlık, Tokyo'nun Ukrayna politikasına atıfla, "Bu şartlar altında her iki ülke için de önemli olan bir belgenin imzalanması konusunda görüşme yapılması mümkün değildir" ifadelerine yer verilmişti. Ayrıca, Japon sakinlerin Moskova'nın kontrolünde bulunan fakat Tokyo'nun üzerinde hak iddia ettiği Hokkaido açıklarındaki adaları periyodik olarak ziyaret etmelerine izin veren vizesiz giriş programının da askıya alınacağını duyuran Bakanlık, Rusya'nın tartışmalı adalardaki ortak ekonomik faaliyetlerden de çekileceğini belirtmişti. Bakanlık, Moskova - Tokyo arasındaki ikili ilişkilerin bozulmasından Rusya karşıtı eylemleri nedeniyle Japonya'nın sorumlu tutulacağını aktarmıştı.

Moskova'dan misilleme gibi karar

Rusya, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya ise, 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için adaların kendilerine geri verilmesini şart koşmuştu. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi karşısında Japonya'nın batı dünyasının tarafında yer alarak Moskova'ya sert yaptırımlar uygulamasının ardından Japonya-Rusya ilişkilerinin geleceği merak konusu olmuştu. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya Japonya arasında barış antlaşması krizi büyüyor - Son Dakika


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