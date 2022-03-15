Rusya, Kanada Başbakanı Trudeau dahil 313 kişiyi yaptırım listesine aldı - Son Dakika
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Rusya, Kanada Başbakanı Trudeau dahil 313 kişiyi yaptırım listesine aldı

15.03.2022 20:30
Rusya, Kanada Başbakanı Trudeau dahil 313 kişiyi yaptırım listesine aldı

Kanada'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından Rusya da uygulanan yaptırımlara karşılık olarak Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da dahil olduğu 313 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Kanada'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından Rusya da uygulanan yaptırımlara karşılık olarak Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da dahil olduğu 313 kişiyi yaptırım listesine aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil birçok yetkili ismi yaptırım listesine alan Kanada'ya, Rusya'dan karşılık geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Kanada Savunma Bakanı Anita Anand da dahil 313 kişinin yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu adım, zorunlu nitelikte olup sabrımızı bu kadar uzun süredir test eden mevcut Kanada rejiminin aşırı düşmanlığına yanıt olarak atıldı. İster Rus diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar, ister hava sahasının kapatılması veya Kanada'nın da zararına olacak şekilde ikili ekonomik bağları fiilen koparması olsun kaçınılmaz olarak kararlı bir tepki alacaktır" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yaptırım listesine alınan Kanadalı milletvekilleri ve yetkililerin isimleri sıralanırken, söz konusu kişilere Rusya'ya giriş yasağı konuldu.

Kanada 15 Rus yetkiliye yaptırım uygulamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kanada parlamentosunda hitabı öncesinde Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle 15 Rus yetkiliye daha yaptırım uyguladığını ifade etmişti.

Joly, "Başkan Putin, yasadışı ve haksız işgalini ilerletmeyi seçti. Aynı zamanda anlamsız şiddeti derhal sona erdirerek ve güçlerini geri çekerek bunu sona erdirme seçimini de yapabilir. Rus liderliğinin gidişatı değiştirmemesi halinde Kanada daha fazla adım atmaktan çekinmeyecektir" demişti.

Rusya'dan Biden ve Blinken'a yaptırım

Rusya ayrıca, ABD'nin yaptırımlarına karşılık olarak ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da dahil 13 ABD'li diplomata yaptırım uygulamış, söz konusu kişilerin Rusya'ya girişlerinin yasaklandığını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinde yayınlanan yaptırım listesinde, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CIA Direktörü William Burns, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ekonomi Danışman Yardımcısı Daleep Singh, ABD Kalkınma Ajansı Direktörü Samantha Jane Power, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo ve İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Reta Jo Lewis yer aldı.

Söz konusu yaptırım listesinin ABD'li vekiller, bakanlar, askerler, işadamları ve Rusya karşıtı gazetecilerin de alınarak genişletileceği aktarılmıştı. - MOSKOVA

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Justin Trudeau, Kanada, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, Kanada Başbakanı Trudeau dahil 313 kişiyi yaptırım listesine aldı - Son Dakika


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