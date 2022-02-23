Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi - Son Dakika
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Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi

23.02.2022 18:16
Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik binasındaki bayrağını indirdi.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik binasındaki bayrağını indirdi. OHAL ilan edilen Ukrayna'da polisin dün gösterilere sahne olan Rusya büyükelçilik binası önündeki geniş güvenlik tedbirleri artarak devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki tüm diplomatik personelini tahliye etmeye karar vermesinin ardından Kiev'deki Rusya Büyükelçilik binasındaki Rusya bayrağı indirildi. Dün gösterilere sahne olan büyükelçilik binasının önünde polis, geniş güvenlik önlemleri alırken, bina çevresinde adeta kuş uçurtulmuyor. Dünkü gösterilerde bina korkuluklarına bırakılan "Cehenneme hoş geldiniz" yazısı ise dikkat çekti.

Ukrayna-Rusya krizinde tansiyon giderek yükseliyor

Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki ayrılıkçı bölgeleri tanıması ve "barış gücü" adını verdiği askerlerini göndereceğini dair açıklamaları tansiyonu yükseltti. Ukrayna, Rusya'nın açıklamalarının ardından 1 ay süreyle Donbass dışındaki tüm bölgelerde OHAL ilan ederek, 36 bin yedek askeri göreve çağırmıştı. - KİEV

Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi
Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi
Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi
Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi
Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi
Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi

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Büyükelçilik, Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya Kiev Büyükelçiliğindeki bayrağını indirdi - Son Dakika


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