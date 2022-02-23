Rusya'nın tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin'den sivil halka seferberlik çağrısı - Son Dakika
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Rusya'nın tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin'den sivil halka seferberlik çağrısı

23.02.2022 15:38

Ukrayna'da bulunan ayrılıkçı grupların lideri olarak bilinen Denis Puşilin, Donetsk ve Luhansk'da sivil halka seferberlik çağrısı yaptı. Rusya'nın verdiği desteğe güvendiklerini belirten Puşilin "Büyük Rusya'nın desteğiyle kazanacağız" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 20 Şubat günü yaptığı ulusa sesleniş konuşması sonrasında resmi olarak tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin Ukrayna-Rusya krizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SİVİL HALKA SEFERBERLİK EMRİ

Son günlerde Ukrayna hükümetinin agresif tavırlarına karşı ayrılıkçı grupların savaş hazırlığında olduğunu aktaran Denis Puşilin bölgede bulunan sivil halka seferberlik emri verildiğini belirtti. Konuşmasının devamında Rusya'nın desteğini aldıklarının altını çizen Puşilin "Büyük Rusya'nın desteğiyle kazanacağız" şeklinde konuştu.

AYRILIKÇILAR SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmi olarak tanıması konusuna değinen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin, 1995 ile 2004 yılları arasında doğanların Ukrayna hükümetine karşı silah altına alınacağını duyurdu. Kiev'in her an Donbas'a saldırabileceğinin altını çizen Denis Puşilin konu hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Moskova tarafından tanındıktan sonra Donetsk için en önemli şey savunma sorunları. Rusya'nın Donetsk'in güvenliğini sağlama yeteneğine güveniyorum ve bu konuda sakinim. Mühimmat stokları herkes için yeterli."

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Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'nın tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin'den sivil halka seferberlik çağrısı - Son Dakika


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