Rusya Odessa'yı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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Rusya Odessa'yı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı

23.04.2022 19:11
Rusya Odessa'yı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, 18 sivil ise yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, 18 sivil ise yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimlerini vurmayı sürdürüyor. Rus askerlerinin son olarak Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 18 Ukraynalı ise yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak tarafından yapılan açıklamada, "Odessa'da 5 ölü, 18 yaralı var ve bu sayılar artabilir. Hayatını kaybedenler arasında ailesiyle ilk Paskalya bayramını kutlayacak olan 3 aylık bebek de var. Bu cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Rusya'nın Odessa saldırısındaki hedefi terördür. Rusya terörizme sponsor olan ülke olarak kabul edilmeli, hiçbir diyalog kurulmamalı, iş yapılmamalı ve kültürel projeler görüşülmemeli. Medeniyetle ve barışçıl şehirleri roketle vuranlarla aramızda duvar olmalı" şeklinde konuştu. - KİEV

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Kaynak: İHA

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