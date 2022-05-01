Rusya Savunma Bakanlığı: "Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı" - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı: "Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı"

01.05.2022 12:07
Rusya Savunma Bakanlığı: "Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasından 46 sivilin ayrıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasından 46 sivilin ayrıldığını açıkladı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariupol kentinde kontrolü sağlamasının ardından çok sayıda Ukrayna askeri ve sivilin sığındığı Azovstal çelik fabrikasından sivillerin tahliyesine yönelik çağrılara karşılık geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azovstal fabrikasındaki toplam 46 sivilin fabrikadan ayrılarak Rus birliklerinin kontrolüne girdiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından fabrikadan çıkan sivillerin görüntüsü paylaşılarak yapılan açıklamada, "Dün ateşkes rejimi ve insani koridorun açılmasının bir sonucu olarak 2 sivil grup, Azovstal çelik fabrikasının konut alanlarını terk etti. Öğleden sonra 25 yerel sakin ayrıldı. Karanlığın bastırmasıyla birlikte sessizlik rejimini kullanan ikinci gruptaki 21 kişi Bezymennoye yerleşim alanına teslim edildi" denildi. - MOSKOVA

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Mariupol, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya Savunma Bakanlığı: 'Azovstal fabrikasından 46 sivil ayrıldı' - Son Dakika


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