Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun yarın yapılması planlanıyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun yarın yapılması planlanıyor

13.03.2022 21:55
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun yarın yapılması planlanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun yarın yapılmasının planlandığını açıklayarak, görüşmenin videokonferans yoluyla yapılabileceğini aktardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya- Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun yarın yapılmasının planlandığını açıklayarak, görüşmenin videokonferans yoluyla yapılabileceğini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus basınına verdiği demeç sırasında bir gazetecinin Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin şu anda devam ettiğine dair sorusuna, "Hayır. Müzakerelerin yarın yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, 4'üncü turun videokonferans yoluyla yapılmasının planlandığını aktardı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanlarından Oleksiy Arestovych Ukrayna basınına verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin şu anda devam ettiği ifade etmiş, Mariupol'daki durumun özellikle Ukrayna makamlarının odak noktası olduğunu aktarmıştı. - MOSKOVA

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Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun yarın yapılması planlanıyor - Son Dakika


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