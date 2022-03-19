Rusya, Ukrayna'da ilk kez "Kinjal" hipersonik füze kullandı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da ilk kez "Kinjal" hipersonik füze kullandı

19.03.2022 12:32
Rusya, Ukrayna'da ilk kez "Kinjal" hipersonik füze kullandı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da ilk kez Kinjal hipersonik füze kullandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarına dair açıklamalarda bulundu. Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'da ilk kez "Kinjal" hipersonik füzesi kullanıldığını belirterek, "18 Mart'ta hipersonik aerobalistik füzelere sahip Kinjal füze sistemi ile İvano-Frankivsk bölgesindeki Delyatin'de Ukrayna ordusuna ait füze ve havacılık mühimmatının bulunduğu cephane imha edildi" bilgisini paylaştı.

" Odessa'daki radyo-elektronik istihbarat merkezleri Bastion sistemi tarafından vuruldu"

Konaşenkov, Rus ordusunun Bastion kıyı savunma sistemleriyle de Ukrayna ordusunun Odessa bölgesindeki Veliky Dalnik ve Velikodolinskoye yerleşimlerinde bulunan radyo-elektronik istihbarat merkezlerini imha ettiğini belirtti.

Ukrayna'ya ait 69 askeri unsur imha edildi

Gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 69 askeri unsurun Rus ordusunca vurulduğunu aktaran Konaşenkov, bunların arasında 4 komuta merkezi, 4 hava savunma füze sistemi, 3 S-300 ve 1 Buk-M1 füze sisteminin bulunduğunu kaydetti. Konaşekov ayrıca Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.

Konaşenkov, Ukrayna'ya yönelik saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya ait 196 insansız hava aracı, 1.438 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 145 çok namlulu roketatar, 556 topçu sistemi ve 1.237 özel askeri aracın vurulduğu bilgisini paylaştı.

Rus ordusuna göre saldırıda kullanılan "Kinjal" füze sisteminin 2 bin kilometreden daha fazla menzildeki hedefleri vurabildiği, mevcut tüm hava ve füze savunma sistemlerini imha edebildiği belirtiliyor. - MOSKOVA

YORUMLAR
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Ukrayna, Rusya, Füze, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya, Ukrayna'da ilk kez 'Kinjal' hipersonik füze kullandı - Son Dakika


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