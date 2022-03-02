Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu ertelendi

02.03.2022 12:35
Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu ertelendi

Bugün bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesinin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Bugün bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesinin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 7. gününde devam ederken, bugün bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi ertelendi. Rus haber ajansı TASS'a göre Rusya ve Ukrayna tarafları toplantının ileri bir tarihte düzenlenmesi konusunda anlaştı. Ukrayna'daki Rus saldırılarının sürmesi nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Oleksiy Arestovych'ten de konuya dair açıklama geldi. Arestovych, görüşmelerin tarihinin henüz belirlenemediğini, bu konuda Rus tarafıyla görüşmeleri sürdürdüklerini duyurdu.

İlk müzakere görüşmeleri 28 Şubat'ta yapılmıştı

İki ülkenin heyetleri Belarus'ta 28 Şubat'ta bir araya gelmiş, ilk tur görüşmeler yaklaşık 6 saat sürmüştü. Rusya heyetinin başındaki isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik" demişti. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada ise, "Görüşmelerin asıl amacı ateşkesin derhal sağlanması ve Rus güçlerinin geri çekilmesi" ifadeleri kullanılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Belarus'ta gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakereleri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini ancak değerlendirme yapılması için erken olduğunu söylemişti. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı! Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı! Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'dan Rus oyunculara çağrı Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'dan Rus oyunculara çağrı

Ukrayna, Rusya, TASS, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu ertelendi - Son Dakika


Son Dakika
12:33 PKK terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'dan Putin'e destek: Ukrayna hükümeti yaptıklarının bedelini ödüyor
12:20 Gram altının fiyatı 877 lira seviyesinden alıcı buluyor!
12:19 Kudüs, felaketi yaşıyor! 11 yaşındaki engelli çocuk İsrail polisinin attığı ses bombasıyla yaralandı
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:45:41. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement