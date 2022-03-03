Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 2'nci tur görüşme yarın yapılacak - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 2'nci tur görüşmenin Ukrayna heyetinin gecikmesi nedeniyle yarın yapılacağı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7'nci gününde Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 2'nci tur görüşmelerin yarın yapılması bekleniyor. Rus heyetinin 2'nci tur görüşmeler için Belarus'un Brest Bölgesi'ndeki Belovezhskaya Pushcha'ya vardığı bildirilirken, Ukrayna heyetinin başkent Kiev'den yola çıktığı ve müzakerelerin yapılacağı bölgeye yarın varmasının beklendiği aktarıldı.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky yaptığı açıklamada, "Rusya heyeti olarak ilk toplantıda Rusya Federasyonu'nun bir dizi önerilerini sunduk. Görüşmelerimizi sürdürme kararı aldık. Ukrayna delegasyonu Belovezhskaya Pushcha'da görüşme kararını onayladılar. Bildiğim kadarıyla Ukrayna heyeti Kiev'den ayrıldı ve şu anda yolda. Yarın onları da bekliyoruz. Belarus topraklarındaki güvenliği Belarus özel kuvvetleri sağladı. Ayrıca ordumuz (Ukrayna'daki Rus ordusu) Ukrayna çevresinde hareket etmeleri için güvenlik koridoru sağlıyor" dedi.

İlk görüşme 28 Şubat'ta yapılmıştı

Rus ve Ukraynalı heyetler, 28 Şubat'ta Belarus'un Gomel kentinde bir araya gelmiş, 6 saatlik görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmamıştı. - KİEV