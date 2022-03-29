Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

29.03.2022 20:14

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İSTANBUL - İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri bu sabah Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Saban 10.00 sıralarında başlayan toplantıda ilk olarak heyet başkanları görüştü. Verilen molanın ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin saat 14.00 itibariyle sona erdiği öğrenildi.

Ukrayna heyetinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak'ın açıklama yapması bekleniyor.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

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Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi - Son Dakika


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