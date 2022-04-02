Rusya: "Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'ya ait Kremençuk petrol rafinerisi vuruldu" - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait Kremençuk petrol rafinerisinin ve Poltava ile Dnipro kentlerindeki havaalanlarının vurulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu. Rusya yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti milislerinin Donetsk bölgesindeki bir kenti daha ele geçirdiğini söyleyen Konaşenkov, "Donetsk Halk Cumhuriyeti silahlı birimleri Novobakhmutivka'nın çoğunu ele geçirdi ve geri çekilmeye devam eden Ukrayna'nın 25. Hava İndirme Birlikleriyle savaşıyor. Gece boyunca 40'a yakın milliyetçi grup ile birlikte 1 tank, 2 motorlu piyade müfrezesi ve bir havan topu imha edildi" dedi. Sabah saatlerinde Rusya tarafından stratejik füzeler ile Ukrayna'ya ait bir petrol rafinerisinin vurulduğunu açıklayan Konaşenkov, "Bu sabah, yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava ve deniz tabanlı füzeler, Ukrayna'nın doğu ve orta bölgelerindeki birliklerine tedarik sağlayan benzin ve dizel yakıt sağlayan Kremençuk petrol rafinerisini (Poltova bölgesi) vurdu. Yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzeler, Poltava ve Dnepropetrovsk şehirlerindeki askeri havaalanlarını etkisiz hale getirdi. Rus hava savunma sistemleri, Sumi ve Urozhaynaya yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna'ya ait 2 adet Mİ-24 helikopteri ve 24 insansız hava aracını havada imha etti" bilgilerini paylaştı.

Konaşenkov, "Gece boyunca, Rus Hava Kuvvetleri ve operasyonel taktik havacılık kuvvetleri, Ukrayna'nın 67 askeri tesisini vurdu. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 124 uçak ve 84 helikopter, 381 insansız hava aracı, bin 882 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 203 çok amaçlı roketatar, 786 top ve havan topu sistemleri ile bin 764 adet askeri özel harekat araçları imha edildi" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA