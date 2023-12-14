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Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü - Son Dakika
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Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından 20 vekilli Saadet-Gelecek grubu, 1 vekili eksildiği için düştü. TBMM'de siyasi partilerin grup kurabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

14.12.2023 - 14:07,  Güncelleme: 14:24
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Temmuz ayında 10'ar vekili olan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi güçlerini birleştirdi, grup kurabilmek için yeterli olan 20 vekil kuralını sağlayarak TBMM'de grup kurdu. Ancak Saadet Partisi vekili Hasan Bitmez'in bugün vefat etmesiyle, Saadet-Gelecek grubu düştü.

20 VEKİLLE TBMM'DE GRUP KURMUŞLARDI

Saadet ve Gelecek İttifakı, 6 Temmuz 2023'te Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasında kuruldu. TBMM'de ortak bir grup kurulması ile mecliste ve seçimlerde işbirliğini içeren ittifakın, TBMM'de Saadet Partisi çatısı altında 20 milletvekili vardı. Bu vekillerin 10'u Gelecek Partisi vekiliyken 10'u ise Saadet Partisi'ndendi.

Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu - Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu

SAADET GRUBU VEKİL SAYISI EKSİLDİĞİ İÇİN DÜŞTÜ

2 gün önce TBMM'de konuşma yaparken kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberle birlikte TBMM'de bir vekili eksilen Saadet Gelecek Grubu, iç tüzük gereği grup kurmak için gereken 20 milletvekili kuralını yerine getiremediği için düşmüş oldu.

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Bitmez, TBMM'de konuşma yaparken kürsüde fenalaşmıştı.

Mevzuata göre 20 milletvekili bulunan siyasi partiler, Meclis'te grup kurabilir. Bu sayının altında vekil sayısına sahip olan partiler Meclis'te grup kuramazlar.

TBMM'de dağılım şu şekildeydi:

Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez\'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
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Gelecek Partisi, Hasan Bitmez, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü - Son Dakika


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