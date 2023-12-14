Hakan Fidan İsrail destekçilerine bu fotoğraf üzerinden çağrı yaptı

Bilal Erdoğan, Kılıçdaroğlu\'na karşı açtığı iki davayı da kaybetti

30 büyükşehirde ortak aday var, 3 büyükşehir ise paylaşıldı

TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda siyasi parti lideri ile milletvekili katıldı. Öte yandan törene katılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yan yana saf tuttu.

TÖRENE SİYASİ PARTİ LİDERLERİ KATILDI

Cenaze törenine, Bitmez'in babası Salih Bitmez, eşi Safiye ve kızı Meryem Bitmez ile yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanvekilleri, bazı kabine üyeleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis personeli katıldı.

BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU YAN YANA SAF TUTTU

Törene katılan eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanında saf tuttu. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun diğer yanında ise CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel yer aldı.

HASAN BİTMEZ'İN BABASI FİLİSTİN ATKISI TAKTI

Bitmez'in babası Salih Bitmez, cenaze töreni sırasında Filistin atkısı taktı. Hasan Bitmez'in Türk bayrağına sarılı tabutuna Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından Filistin bayrağı konuldu. Bitmez'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törenin ardından Bitmez'in ailesi, Meclis Tören Salonu'nda taziyeleri kabul etti.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

İstanbul'a gönderilen Bitmez'in cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BİTMEZ'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Giresun'da 1969'da dünyaya gelen Bitmez, yükseköğrenimini El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı. Milli Gençlik Vakfında çeşitli kademelerde görevler yapan Bitmez, 2000'de Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Hasan Bitmez

Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin kurucuları arasında yer alan Hasan Bitmez, International Youth Forumun genel başkanlığını yaptı.

Islamic Federation of Student Organizationsın Yönetim Kurulu Üyeliğinde de bulunan Bitmez, Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneğinin yardımlarının Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana ve Hindistan gibi birçok ülkeye ulaştırılmasını sağladı.

Siyasete Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başlayan Bitmez, Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı da olan Bitmez, 14 Mayıs'taki seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi. Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

MECLİS'TE DAHA ÖNCE 3 MİLLETVEKİLİ VEFAT ETMİŞTİ

Meclis çatısı altında milletvekili ölümüyle sonuçlanan ilk olay, 10 Şubat 1925'te yaşandı. TBMM tutanaklarına göre, Genel Kurulun 10 Şubat 1925 tarihli oturumuna verilen arada, Ardahan Milletvekili Halit Paşa, bir tartışma sonucu silahla yaralandı. Kalbinden yara alan Halit Paşa, 14 Şubat 1925'te hayatını kaybetti.

29 Mart 1989'da Siirt Milletvekili İdris Arıkan ile Siirt Milletvekili Zeki Çeliker arasında yaşanan tartışmayı ayırmak için araya giren DYP Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrazak Ceylan, göğsünden vurularak TBMM'de hayatını kaybetti. TBMM Genel Kurulunda, 30 Ocak 2001'de içtüzük değişikliği görüşmeleri sırasında çıkan arbede sonucunda DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.