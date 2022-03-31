Saadet Partili İriş, Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarını yapıcı bulduklarını belirtti - Son Dakika
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Saadet Partili İriş, Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarını yapıcı bulduklarını belirtti

31.03.2022 12:15
Saadet Partili İriş, Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarını yapıcı bulduklarını belirtti

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Türkiye'nin Rusya Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için yürüttüğü çalışmaları olumlu ve yapıcı bulduklarını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Türkiye'nin Rusya Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için yürüttüğü çalışmaları olumlu ve yapıcı bulduklarını belirtti.

İriş, partisinin Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, batılı ülkelerin mülteci politikasını eleştirdi.

Müslüman mülteciler ile Ukraynalı mülteciler arasındaki ayrımın açık bir şekilde görüldüğünü ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"Ortadoğu'dan, Libya'dan, Suriye'den kaçan insanlara, mültecilere yapılan muameleler ile Ukrayna'dan kaçan, sığınan insanlara yapılan muameleyi bir kıyas edin. Hepsi insandır. Yanlış anlaşılmasın. Hiçbir zulme, haksızlığa, insana yakışmayan hiçbir tavra gönlümüz razı olamaz, razı değiliz. Ama manzara bu.

Suriye'den, Libya'dan, oradan, buradan o yaktıkları, yıktıkları ülkelerin insanlarının canını kurtarmak için oraya buraya kaçtıktan sonra mülteci duruma düştükten sonra yapılan davranışları, uygulamaları görelim. Botlarda insanların sınırlarda tekmelendiğini görelim. Şimdi o insanlara yapılan muameleyi görelim. Bu tablo Batı'nın çifte standardının, iki yüzlülüğünün çok açık bir belgesi, nişanesidir."

İriş, Türkiye'nin, Rusya Ukrayna savaşının bitirilmesi konusundaki çabalarının önemli olduğunu belirtti.

İki ülkeye de yakın temasın sürdürülmesi ve çabaların artarak devam ettirilmesinin barışa katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden İriş,"Türkiye'nin Ukrayna Rusya savaşındaki tavrını olumlu ve yapıcı buluyoruz. Bundan bir ay önce de 'Türkiye taraf tutmamalıdır arabulucu, barış sağlayıcı bir önemli rehber rol oynamalıdır' demiştim. Öyle böyle bir çizgide gözüküyor. Onun için ben bütün yönetime bu noktada teşekkür ediyorum. Daha fazla kan dökülmemesi, insanların yerlerinden, yurtlarından edilmemesi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yöneticilerin büyük gayretler sarf ettiğini görmekteyiz." dedi.

İriş, Rusya Ukrayna savaşının bitirilmesi için gösterilen çabanın Suriye için de gösterilerek yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Ukrayna, Türkiye, Suriye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partili İriş, Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarını yapıcı bulduklarını belirtti - Son Dakika


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