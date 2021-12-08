Karamollaoğlu: Hayat pahalılığı devam ettikçe zam yapsanız ne olur? - Son Dakika

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin 206 dolar seviyelerinde olduğunu belirterek, "Hayat pahalılığı böyle artmaya devam ettikçe yüzde 40, yüzde 60 zam yapsanız ne olur?" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de Esad rejiminin sözde halk meclisinin, Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, açıklamanın yersiz olduğunu belirterek, "Bölgemizde Rusya ve ABD gibi ülkelerin gölgesine sığınarak, o ülkelerin taşeronluğunu yapmak adına böylesi çıkışlar yapmak, en çok da bu çıkışları yapan ülkelerin zararına olacaktır. İktidarın, Suriye özelinde ve bölgemiz genelinde uyguladığı yanlış politikaları eleştirdik, eleştiriyoruz da fakat Türkiye'nin Suriye'de bulunma gerekçeleriyle Hatay'ın 82 yıl önce ana vatana katılımını kıyaslamak gibi bir mantık hatasına da kimse düşmemelidir. Orta Doğu ve Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerden sonra bir kez daha anlaşılmıştır ki Hatay ve Kıbrıs Türkiye'nin sigortasıdır. Herkes bu gerçeği görmek mecburiyetindedir" dedi.