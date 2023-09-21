Kulislerde adı geçen Şadi Yazıcı'dan ''İBB adayı mısınız?'' sorusuna tek cümlelik yanıt

Ülke gündemine oturan kadın hakim kendini böyle savundu: Ne var ki bunda!

2024 yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstereceği isim herkes tarafından merak ediliyor. Adaylık için kulislerde adı geçen isimlerden biri de Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı... Son dönemlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile girdiği polemiklerle adından söz ettiren Başkan Yazıcı, konuyla ilgili yöneltilen soruya tek cümlelik bir yanıt vermekle yetindi.

"BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN ADAYI MISINIZ?"

2009 yılından beri belediye başkanlığı yaptığı Tuzla'da imza attığı projelerle ilçenin çehresini değiştiren Başkan Yazıcı, Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'e verdiği röportajda "Büyükşehir başkan adayı mısınız?" sorusuna "Buna ben değil, partimizin yetkili kurulları ve Cumhurbaşkanımız karar verir" şeklinde karşılık verdi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği İstanbul'da işi şansa bırakmak istemiyor. Megakent için kapsamlı bir anket çalışması yapılmasını isteyen Erdoğan'ın özellikle CHP'nin güçlü olduğu ilçelere ağırlık verilmesini istediği öğrenildi. Bu anketten elde edilecek sonuç adayın belirlenmesi hususunda önemli bir kriter olacak.

"FETRET DEVRİ" ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden hep beraber çıkartacağız" ifadelerini kullanmıştı.