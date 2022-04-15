Sağlık Bakanı Koca: "Asistanlarımız, yükümlülükleri açısından eşit hale geldi" - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: "Asistanlarımız, yükümlülükleri açısından eşit hale geldi"

15.04.2022 12:46
Sağlık Bakanı Koca: "Asistanlarımız, yükümlülükleri açısından eşit hale geldi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistanlarının üniversitelerde ve Bakanlığa bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldiklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, asistanlarının üniversitelerde ve Bakanlığa bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldiklerini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Kanun'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Kanunu onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Koca, yasanın ilgili maddelerinin içeriğini "Uzmanlık eğitiminde adalet" olarak özetlediklerini belirtti.

Kanundaki düzenlemeleri aktaran Bakan Koca, "Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi. Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı." bilgisini paylaştı.

Bakanlık kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacağının altını çizen Koca, bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğünün, halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğünün kaldırıldığını belirtti.

Bakan Koca, kanundaki düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak. İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus beklemeden eğitimlerine başlayacak. Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına 'Asistanlıkta Adalet Kanunu' diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak."

Koca, TUS sonuçlarının 31 Mart'ta açıklandığını hatırlatarak, "Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Koca, Üniversite, Gazete, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Asistanlarımız, yükümlülükleri açısından eşit hale geldi' - Son Dakika


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