Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum"

25.05.2022 16:16

Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar Maymun çiçeğinde bizde vaka olmadı. Maymun çiçeği hastalığı bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" dedi.

Maymun çiçeiği virüsüne ilişkin soruya Koca, "Yeni bir tedirginlik alanı oluşturmama kanaatindeyim. Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığı bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonu ile bulaşmadığını, yakın temasla bulaştığını biliyoruz. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Bakanlığımız yakın takip etmekte" dedi.

Çiçek aşısının etkili olup olmadığına ilişkin soruya Koca, "Çiçek aşısının yüzde 80-85 olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili 1970'den beri geliştirilmiyor. ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin canlı virüsü imha etmediğini görüyoruz. Bizde bu noktada bilim kurulu ile geliştirme için neler yapılır istişare halindeyiz. Dünyada canlı virüs aşısının imha edildiği dönem yaşanmışken gereği yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin soruya Koca, "Cumhurbaşkanımız müjdeyi 14 Mart günü vermişti. Sağlık çalışanları başta hekimler olmak üzere 5 maddede özetledi. Sağlıkta şiddet yasaları Meclisten geçti. Bugüne kadar hiçbir meslek gruba yapılmamış olan yasal çalışma hekimlere şiddet katalog suçlara alındı. Cinayetle aynı oldu. Önemli gelişme. Emeklilikle ilgili çalışılıyor, özlük hakları çalışması yapılıyor. Grup Başkanvekili açıklamasıyla Meclis gündemine geleceğini söylemişti. Bu ay geleceğini düşünüyoruz, Meclisin iradesinde olduğunu belirtmek isterim. Sağlık çalışanlarımız cumhurbaşkanımızın müjdelediği 5 maddenin gündeme girmesi ile sorunların çözülmesi ile devletin yapacağının bilinmesi lazım. Biz sağlık çalışanı ve hekim olarak saygınlığı kaybetmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Covid-19 yoğun bakımlarda hasta olup olmadığına dair soruya Koca, "Yoğun bakımdaki hasta sayısı düştü. Birçok ilimizde yoğun bakımın kapalı olduğunu söyleyelim" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca: Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum
Sağlık Bakanı Koca: Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum
Sağlık Bakanı Koca: Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum
Sağlık Bakanı Koca: Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum

YORUMLAR
500
Sağlık Bakanı Koca 'Maymun çiçeği virüsü' hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı Sağlık Bakanı Koca 'Maymun çiçeği virüsü' hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı Toplu taşımalarda maske zorunluluğuna son vermek için herkes akşam açıklanacak verileri bekliyor Toplu taşımalarda maske zorunluluğuna son vermek için herkes akşam açıklanacak verileri bekliyor Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum' - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:37:10. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement