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Sağlık Bakanı Koca'nın o hareketi komisyona damga vurdu - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'nın o hareketi komisyona damga vurdu

11.11.2023 10:01  - Güncelleme: 10:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda doktorların daha fazla kazanç için yurt dışına gittiğini söyledi ve ardından eliyle para sayma işareti yaptı. Bakan Koca'ya tepkiler çığ gibi büyüyor.

Bütçe komisyonunda sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hekim göçüyle ilgili konuşurken para sayma işareti yapmasına, Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) tepki geldi.

"EN ÇOK GÖÇ KATAR, KUVEYT VE DUBAİ'YE"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde hekim göçüyle ilgili rakamları veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2002'de bizden iyi hâl belgesi isteyen 1359 ama yurt dışında çalışan sadece 450 kişi, gerisi ülkede. Emniyet bilgisiyle söylüyorum. 2023'te 1321... 401 kişi yurt dışına çıkmış görünüyor. 401'in de 250'si pratisyen. Dolayısıyla yurt dışına giden 3'te 1'i uzman, 3'te 2'si pratisyen; ağırlıklı pratisyen olduğunu görüyoruz. Peki, daha çok nereye gidiyorlar? Almanya'ya mı gidiyorlar? Hayır. Katar, Kuveyt, Dubai, sonra Almanya" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN DOLAYI GİTMİYORLAR"

Bakan Koca'nın bu sözlerine "Sizden dolayı" karşılığı verildi. Bunun üzerine Koca para sayma işareti yaparak, "Bizden dolayı değil. Biz 30-40-50 bin dolarlar veremiyoruz. Bizden dolayı değil yani... Artı eğitim amaçlı, pratisyen ağırlıklı olduğu için söylüyorum, bir de eğitim amaçlı. Kaç hekimimiz var? 205 bin. Kaçı gidiyor? 401, 450, 500 olsun, 600 olsun. Binde kaç? 1.9, 2 olsun, 2.5 olsun, 3 olsun, 4 olsun yani 1000 kişiden 2 hadi sizin hesabınızla 2 kat yapalım, 4 kişi gitmiş oluyor. Sorun mu?" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca'nın para sayma işaretine tepkiler büyüyor

"UTANIYORUZ"

TTB, Bakan Koca'nın bu sözlerinin gündem olması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı'nın 'analizi'... Utanıyoruz" denildi.

Sağlık Bakanı Koca'nın para sayma işaretine tepkiler büyüyor

"GİTME NEDENLERİNİ BİZ SÖYLEYELİM"

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği de yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekim göçünün sebebini eliyle işaret ederek gösterdi. Sağlık emekçilerinin gitme nedenlerini biz söyleyelim; düşük maaş, beş farklı ödeme sistemi, yüksek kiralar, düşük fazla mesai ücretleri, görevi başında şiddete uğrama..." ifadelerine yer verdi.


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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca'nın o hareketi komisyona damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca'nın o hareketi komisyona damga vurdu - Son Dakika
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