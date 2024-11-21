Yenidoğan çetesiyle ilgili yargılama sürerken, CHP ve diğer muhalefet milletvekilleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun istifasını istemişti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin milletvekilleri dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu, "Sağlık Bakanı istifa" yazılı dövizle karşıladı.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın önündeki sırada, bebek patikleri ve bebek kıyafetleri yer aldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bu çocuklar annelerine kavuşamadan öldürüldüler, bu patikleri giyemeden öldüler" dedi.
Sağlık Bakanı Memişoğlu, istifa çağrılarına, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Bunları yakalattığımız için mi?" yanıtını verdi.
Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)