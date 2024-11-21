Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

Geniş Video İzle

"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların savunmaları devam ederken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu muhalefetin istifa çağrılarına yanıt verdi. Memişoğlu "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir?" dedi. Memişoğlu, TBMM'de "Sağlık Bakanı istifa" yazılı dövizler, bebek patikleri ve bebek kıyafetleriyle protesto edilmişti.

21.11.2024 16:15  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenidoğan çetesiyle ilgili yargılama sürerken, CHP ve diğer muhalefet milletvekilleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun istifasını istemişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin milletvekilleri dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu, "Sağlık Bakanı istifa" yazılı dövizle karşıladı.

CHP'DEN İSTİFA ÇAĞRISI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın önündeki sırada, bebek patikleri ve bebek kıyafetleri yer aldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Bu çocuklar annelerine kavuşamadan öldürüldüler, bu patikleri giyemeden öldüler" dedi.

MEMİŞOĞLU'NDAN İLK YANIT

Sağlık Bakanı Memişoğlu, istifa çağrılarına, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Bunları yakalattığımız için mi?" yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu\'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

Yenidoğan Çetesi, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Yenidoğan, Politika, 3-sayfa, Bebek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Rıdvan Gökdemir:
    250 binden fazla insan öldü depremde bir tanesi çıkıpta istifa etmedi o veballere hangi ülkede yaşıyoruz anlamıyorum ben artık hale insanlar akıllanmadı kendi çıkarlarını düşünemiyor 72 10 Yanıtla
  • halil garan:
    hiç k bakmayın az onurunuz varsa istifa edin çocuklar öldü bu ülkede ben utandım herkesi buna davet ediyorum 48 19 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    İSTİFA AKEPE ZIHNIYETINE COK TERS BIR OLAY 38 12 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Tüm yetkililer istifa etmeleri lazım Bu hastaneler devlet izin verdiği için vatandaş güvenip gidiyor 32 4 Yanıtla
  • soner yavuz:
    bunlar istifa etmezler hangi harami haramzade istifa ettiki bu etsin bunlarda yüz varmıki 24 10 Yanıtla
  • Engin Engo:
    ZATEN BU ÜLKEDE KİMSENİN SUÇU YOK. UYUŞTURUCU KULLANILIR. İÇİŞLERİ NİN SUÇU YOK. TOPRAK KAYAR , YOLLAR ÇÖKER ULAŞTIRMA BAKANININ SUÇU YOK , EKONOMİ BATAR EKONOMİ BAKANININ SUÇU YOK. ÜLKE HER ALANDA DİBE ÇÖKER CUMHUR BAŞKANININ SUÇU YOK =)=)=) CANLARIM BENİM. O KADAR BEBEK ÖLMÜŞ. HASTANELERDE KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL. BU CANIM BAKAN BUNLARI ENGELLEDİ =)=)=)=)) ASLAN BAKAN =) 25 9 Yanıtla
  • Vatanperver:
    İlkesel olarak yıllar içinde bu düzeni kurduran, denetimini düzgün yapmayanlar var mı bu hükümette mi? Bunlar bellidir tek tek bulunup cezaları verilmelidir.. Türkiye de istifa mekanizması işlememiştir bundan sonra da o işler zordur maalesef.. 20 2 Yanıtla
  • Murat null:
    bunlar teflon gibiler hicbiseyin sorumlusu değiller bişey yapışmaz 17 4 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    sn bakan,baktığın yer yanlış.Bu olay 2016 dan beri devam ediyor.Sen kaç yıl müdürlük yaptın.Müdürlük yaptığın dönemin hesabını ver.Ama doğru siz her şeye bir milat koyuyordunuz kendi kendinize.Müdürlük zamanınızda siz sorumlu degildiniz.Sorumlu uzaydan gelen müdür dü. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:19 Çin, ABD Savunma Bakanı’nın görüşme talebini reddetti Çin, ABD Savunma Bakanı'nın görüşme talebini reddetti
23:16 DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 18:06:43. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.