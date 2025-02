Sağlık durumu nasıl? \'\'Öldü\'\' iddiaları sonrası Bahçeli\'nin sağ kolundan açıklama var

Serkan Güngör:

Hasta olan herkese Allah sifa versin o apayri bir konu.. ama hemen hemen bi 10 yildan fazladir surekli bi kotu dil kullaniliyor .. hani her aciklama gergin her paragrafta bi sert ifadelerden ote gecen kelimeler surekli bi onlar sudur bunlar sudur su boyledir bu boyledir vs bu nefret dili artik partinin genetigine isledi.. bu partiye en cok bu uslup zarar veriyor.. surekli negatif dil kullanmak