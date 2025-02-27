Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var - Son Dakika
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Politika

Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, ''Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir'' dedi.

27.02.2025 16:12  Güncelleme: 16:24
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada yürütülen kara propaganda sonrası yeni bir açıklama yaptı.

"İFTİRA ATANLAR MÜPTEZELDİR"

"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir" diyen Yönter, "Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum…Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerine yer verdi.

İşte Yönter'in o paylaşımı;

Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Sağlık durumu nasıl? \'\'Öldü\'\' iddiaları sonrası Bahçeli\'nin sağ kolundan açıklama var

İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Benvekendim :
    Nedir bu bizdeki yöneticilerin koltukta ölme sevdası. Kardeşim sağlığın elvermiyor işte , git dinlen rahat et ömrünün son günlerinde. Ne gerek var bu kadar zorlamaya 53 13 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bunlar ecevitle alay ediyorlardı. Kendileri de artık yürüyecek durumda değiller ama bırakmıyorlar uzunla ikisi. 49 9 Yanıtla
  • İdris İğneci:
    devlet baba lafı yerleştirmiş anlayana!!! 14 32 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    kesin gitmiştir öbür tarafa yoksa niye sakliyorlar 28 16 Yanıtla
  • İsmail Şişman:
    koltukla beraber gömün 19 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Hasta olan herkese Allah sifa versin o apayri bir konu.. ama hemen hemen bi 10 yildan fazladir surekli bi kotu dil kullaniliyor .. hani her aciklama gergin her paragrafta bi sert ifadelerden ote gecen kelimeler surekli bi onlar sudur bunlar sudur su boyledir bu boyledir vs bu nefret dili artik partinin genetigine isledi.. bu partiye en cok bu uslup zarar veriyor.. surekli negatif dil kullanmak 14 3 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    güzel haberleri bekliyoruz yıllardır 9 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    sol kolu neden açıklama yapmamış amman ne önemi var ki . 1 0 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    öldü mü acaba 1 0 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    devlet bahçeli bekle daha koltuğu bırakma mezara da götürürsün 0 0 Yanıtla
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