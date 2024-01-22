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Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı - Son Dakika
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Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı

Artvin'in Hopa ilçesinde AK Parti'nin Belediye Başkan Aday Adayı ile CHP'nin Belediye Başkan Adayının isminin Utku Cihan olması dikkat çekti.

Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP\'nin adayının adı da soyadı da aynı
22.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:53
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2019 yerel seçimlerinde CHP'nin 3 puan farkla kazandığı ilçede AK Parti'nin de CHP'nin de aday gösterdiği kişilerin isimlerinin ve soyadlarının aynı olması görenleri şaşkına uğratıyor.

TEŞKİLATLAR SESSİZ

Utku Cihan ismiyle seçime girecek her iki partinin ilçe teşkilatları ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, bu durumun seçim kampanyasına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. 2019 yerel seçimlerinde Hopa'da CHP'nin adayı yüzde 39.81, AK Parti'nin adayı ise yüzde 39.9 oy almıştı.

İşte iki adayın da afiş çalışması;

YORUMLAR (5)
  • OĞUZ İÇEN : İLK DEFA ORTAK NOKTALARI OLMUŞ)))) Yanıtla 1 126
  • Cankanali: Bence Utku Cihan kazanacak :) Yanıtla 4 119
  • yasin daş: Ne fark eder ki ? Bizim insanımız isime, eğitime , yeteneğe ve adalete bakmadan oy kullanır ( çoğunluk olarak ) o yüzden isim vs nafile. Herkes sembole göre gidip mührü basar bu ülkede yerinde sayar. Yanıtla 9 62
  • barbaros hayrettin paşa: Şaka gibiler çok aramışlarmı Yanıtla 2 67
  • Hbo Hbo: hizir reis e italyanlarin taktigi lakaptir Barba Rossa yani Barbaros (Kizil Sakal). Hayrettin ise Yavuz Sultan Selim Han in taktigi lakaptir Dine hayirli olan anlamindadir. Gercek ismi Hizir Reis tir. 17 13

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Artvin, Hopa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı - Son Dakika
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