Saldırgan Özel'i adım adım takip etmiş - Son Dakika
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Politika

Saldırgan Özel'i adım adım takip etmiş

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun yumruklu saldırısına maruz kaldı. Saldırganla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkarken Tengioğlu, Özel'in AKM girişinde basın açıklaması yaptığı anlarda bariyerlerin arkasında görünüyor. Özel'in konuşması devam ederken saldırgan bariyerleri aşarak Özgür Özel'in bulunduğu alana giriyor.

05.05.2025 09:06
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için gittiği Atatürk Kültür Merkezi çıkışında saldırıya uğradı.

ÖZEL'İ TAKİP ETTİĞİ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Özel'e yumruk atan kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu ve 21 yıl önce 2 çocuğunu öldürmekten sabıkalı olduğu belirlendi. Saldırının görüntüleri infial yaratırken Tengioğlu'nun, Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde Özel'i takip ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Saldırgan Özel'i adım adım takip etmiş

SAKİN TAVIRLARLA ÖZEL'İ TAKİP ETMİŞ

CNN Türk'ün servis ettiği görüntülerde Özel'in koruma ekibiyle birlikte AKM'ye girişi sırasında saldırganın çok yakınında olması dikkat çekti. Saldırganın koruma çemberinin hemen dışında durarak sakin tavırlarla Özel'i takip ettiği görüldü.

Saldırgan Özel'i adım adım takip etmiş

BARİYERLERİN ARKASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nin girişinde basın açıklaması yaparken saldırgan bariyerlerin arkasında görünüyor. Özel'in konuşmasının devam ettiği sırada saldırgan önce bariyerleri aşarak Özgür Özel'in bulunduğu alana giriyor.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE SEVK EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Saldırgan Özel'i adım adım takip etmiş

SALDIRIDAN ÖNCE ÇAY İÇİP SOHBET ETMİŞ

Öte yandan Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda kahvaltı yaptıktan sonra çay içip otel görevlisiyle sohbet ettiği anlar da görüntülere yansıdı. Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, edinilen bilgiye göre ilk ifadesinde programı duyup kaldığı otelden çıktığını söyledi. Saldırgan Tengioğlu, "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Saldırgan Özel\'i adım adım takip etmiş

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Selçuk, Yaşam, AKM, Son Dakika

Son Dakika Politika Saldırgan Özel'i adım adım takip etmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Taner Avcı:
    başbakanken mesut yılmaz ı,kılıçtaroğlu nu,özel i yumruklayan figüranlar aynı yapının adamları.bunlar gözdağı.kimin talimatı olduğunu herkes biliyor.özellikle sabıkalı kişiler yapanlar 7 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hemen kıyamet senaryoları yorumları yapılmaya başlamış, münferit bir olay, korumalar görevini yapsaydı şuan bu konuyu bile konuşmuyorduk. Kim niye böyle bir şey yapsın, bilmiyor musunuz bizde mağdurun yanında durulur, o yüzden karşıt görüşlü parti niye böyle bir saçmalık yapsın. Ayrıca futbolda olduğu gibi bunlar arkadaş, bakmayın kameralar önünde kavga ettiklerine. 2 3 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    akpli işte daha neyi tartisiyorsunuz? 1 1 Yanıtla
  • hbp9fndsn9:
    birilerinin kuğu yapmadan bu adamın cesaret alıp bunu yapması imkansız.Kızan adam slogan atar sesli bir şekilde üzerine yürür.Bu adam kurgulanmış,öldürede bilirdi Özgür özeli.Kesinlikle birilerine yakın mafya vari tiplerin yaptırdığı saldırı türlerinden biri. 1 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Tiyatro 0 0 Yanıtla
  • No Name:
    kendi adamları prim kasmak için yaptırdı cehapeliler. yoksa aralarında sinek uçurtmayan korumalar çorba dökülür diye kamera bantlayan adamlar tiyatro olmazsa öyle elini kolunu sallaya bağlaya aralarına girip şamarı basabilir mi 0 0 Yanıtla
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