CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için gittiği Atatürk Kültür Merkezi çıkışında saldırıya uğradı.
Özel'e yumruk atan kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu ve 21 yıl önce 2 çocuğunu öldürmekten sabıkalı olduğu belirlendi. Saldırının görüntüleri infial yaratırken Tengioğlu'nun, Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde Özel'i takip ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.
CNN Türk'ün servis ettiği görüntülerde Özel'in koruma ekibiyle birlikte AKM'ye girişi sırasında saldırganın çok yakınında olması dikkat çekti. Saldırganın koruma çemberinin hemen dışında durarak sakin tavırlarla Özel'i takip ettiği görüldü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nin girişinde basın açıklaması yaparken saldırgan bariyerlerin arkasında görünüyor. Özel'in konuşmasının devam ettiği sırada saldırgan önce bariyerleri aşarak Özgür Özel'in bulunduğu alana giriyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Öte yandan Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda kahvaltı yaptıktan sonra çay içip otel görevlisiyle sohbet ettiği anlar da görüntülere yansıdı. Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, edinilen bilgiye göre ilk ifadesinde programı duyup kaldığı otelden çıktığını söyledi. Saldırgan Tengioğlu, "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
Son Dakika › Politika › Saldırgan Özel'i adım adım takip etmiş - Son Dakika
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