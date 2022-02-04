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Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk yorum: Provokasyona geçit vermeyiz - Son Dakika

Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk yorum: Provokasyona geçit vermeyiz

04.02.2022 17:45
Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk yorum: Provokasyona geçit vermeyiz

Samsun'daki Atatürk heykelinin halat bağlanıp yıkılmaya çalışılması ile ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı yere inşa edilen anıta saldırı gerçekleştirildi. Sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Dün akşam anıtın bulunduğu bölgeye ellerinde meşaleleriyle birlikte akın eden Samsunlular, sabaha kadar nöbet tuttular.

Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk yorum: Provokasyona geçit vermeyiz

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili AK Parti'den ilk yorum, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Yaptığı paylaşımda Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermektir." ifadelerini kullandı.

Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk yorum: Provokasyona geçit vermeyiz

"PROVOKASYONA İZİN VERMEYİZ"

Açıklamalarının devamında ise Çelik "Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz." dedi.

Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk yorum: Provokasyona geçit vermeyiz
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Ömer Çelik, AK Parti, Atatürk, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk yorum: Provokasyona geçit vermeyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk yorum: Provokasyona geçit vermeyiz - Son Dakika
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