Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk yorum: Provokasyona geçit vermeyiz - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesinde 19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı yere inşa edilen anıta saldırı gerçekleştirildi. Sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Dün akşam anıtın bulunduğu bölgeye ellerinde meşaleleriyle birlikte akın eden Samsunlular, sabaha kadar nöbet tuttular.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili AK Parti'den ilk yorum, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Yaptığı paylaşımda Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermektir." ifadelerini kullandı.

"PROVOKASYONA İZİN VERMEYİZ"

Açıklamalarının devamında ise Çelik "Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz." dedi.