Samsun'da "İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat" çalıştayı başladı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, hedeflerinin havası, suyu, toprağı daha temiz şehirler olduğunu söyledi.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen ve 2 gün sürecek "İklim İçin İş Birliği ve Yeşil Mütabakat" çalıştayı, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Karaaslan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin büyük bir tehdit olduğuna işaret etti.

Yalnızca 1,1 derecelik sıcaklık artışının bugün büyük felaketlere yol açtığına dikkati çeken Karaaslan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki döneme ait, ülkeler hiçbir önlem almazsa 100 yılın sonunda bu artışın 4 dereceleri bulacağı öngörüsüne bir bakarsak, hakikaten bu felaket senaryosunun bizi ne kadar derinden etkileyeceğini sanırım gözler önüne sermiş oluruz. Ülkeler önlem alırsa ve mevcut taahhütlerini yerine getirirse maalesef yine de tamamen sıcaklık artışını durdurmak ve sınırlandırmak öyle görünüyor ki mümkün olmayacak. Ama zaten Paris İklim Anlaşması başta olmak üzere uluslararası çabaların çoğu bu artışı 2 derecenin altında, aslında 1,5 derecenin altında tutmak üzere kuruldu."

"İklim değişikliği belediyecilik hizmetlerine bakışı da değiştirdi"

Küresel iklim değişikliğinin bugün belediyecilik hizmetlerine bakışı da değiştirdiğini belirten Karaaslan, sözlerine şöyle devam etti:

"987 afet sadece 2020 yılının Türkiye'sinde yaşandı. ve bu süreç hızlanarak devam ediyor. Kastamonu Bozkurt'ta, Sinop Ayancık'ta yaşananlar, ülkemizde özellikle Manavgat'ta ve Muğla merkezli yaşanan yangınlar... Bizde bu yangın ve afetler yaşanırken dünyanın geri kalanında, Avusturalya'da bir yıla yakın sürede söndürülemeyen orman yangınları... Bunlar aslında bir şeye işaret ediyor, geldiğimiz noktada yaptığımız bütün çalışmaların, belki bundan 10 yıl önce kullandığımız kavramların, hedeflerin, belediyecilikle ilgili çalışmaların nasıl bir form değişikliğine uğradığı. Belediyecilik hizmetleri önceden kaldırım, yol, kanalizasyon, çöp toplamayla özetlenebilirdi ama artık yeşil enerji, temiz enerji kullanımlarından su ayak izini azaltmaya yönelik uygulamalara, alternatif ulaşım yöntemlerinin geliştirilmesine kadar çok geniş bir yelpazede belediyecilik hizmetlerinin gerçekleştiği ve hepimizin bu konuda çaba gösterdiği başka bir boyuttayız. Hepimize düşen görevler var. Dolayısıyla inşallah hedefimiz, havası, suyu, toprağı daha temiz şehirler."

"Yeni bir dönüm noktasındayız"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da yeşil ve dijital dönüşümle sanayinin yeni bir evresine girildiğini belirtti.

Tarihte "sanayi devrimi" gibi dönüm noktaları olduğunu hatırlatan Tuzcu, "Biz artık tarih kitaplarında okuduğumuz bir dönemi aslında şu an yaşıyoruz. Artık önümüzde buhar makineleri, sanayi ile ilgili yeni teknolojiler vesaire değil daha yeşil, daha sürdürülebilirliği merkeze koyan politikaların gelişi, bunların dijital araçlarla desteklenmesi var." diye konuştu.

Dünyanın en büyük 20 ihracatçı ülkesinden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Tuzcu, şunları kaydetti:

"Bu hafta Cumhurbaşkanımız da açıkladı, 225 milyar dolar ihracatı olan bir ülkeyiz ve OECD arasında ihracatımızdaki çeşitliliğimizde de en önde gelen ülkelerden biriyiz. En çok ihracat yaptığımız pazarlardan biri de Avrupa Birliği. Bu ihracat artışını daha kalıcı hale getirmek için üretim ve ticaret yapımızı güncel paradigmaları iyi okuyarak mutlaka geliştirmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği'nin 'yeşil dönüşüm' olarak açıkladığı plan birçok ülke için risk içerse de Gümrük Birliği ilişkisinden dolayı Türkiye için ciddi potansiyel ve fırsatları beraberinde getiriyor."

"Yeşil dönüşüm" tüketici tercihi

Eskiden çöp denilen materyallerin artık sanayi için ham madde durumunda olduğunu söyleyen Tuzcu, şu ifadeleri kullandı:

" Plastik, cam, kağıt, kullanılmış tekstilin hepsi, artık bizim hayatımıza bir tüketici tercihi olarak çıkacak. Konfeksiyon firmalarımızın çoğu şu anda büyük firmalara kullanılmış geri dönüşümden ürün üretmeye çalışıyor. Çünkü bu artık tüketici tercihi olmuş durumda. Önümüzdeki zamanlarda kaynakların tükendiği bir toplumda bunu öne çıkaran yaklaşımlar daha da önemli hale gelecek. Önümüzdeki dönemde ülkemizin, yeşil dönüşümü hem önceleyen hem sürükleyen lider ülkelerden birisi olacağını düşünüyorum. Özellikle Asya kaynaklı ihracata karşın Avrupa Birliği ile çok daha uyum içinde bir ticaret altyapısı olan Türkiye'nin çok daha öne çıkacağını ve kısa zamanda da bunun meyvelerini göreceğimizi düşünüyorum."

Çalıştayın açılışına, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Alanında uzman isimlerin katılacağı çalıştayda, Yeşil ve Döngüsel Ekonomi, Sıfır Atık ve Üniversite-Kent İş Birliği, İklim Değişikliği Uyum Süreci ve Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Türkiye, İlkim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Akıllı Ulaşım gibi konular ele alınacak.