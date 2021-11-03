Üye Girişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(TOGG) Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(TOGG) Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak"

03.11.2021 12:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG ile ilgili, "Hedeflendiği şekilde ilk araç 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG ile ilgili, "Hedeflendiği şekilde ilk araç 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşüldü. Komisyona sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21'lik büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında ikinci olduğunu hatırlatarak, "Bu başarının arkasındaki asıl itici gücün güçlü sanayi alt yapımız olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Sanayi üretimimiz 2020 yılının ikinci yarısından itibaren yükselerek devam ediyor. Pandeminin başından bu yana imalat sektörlerindeki kayıtlı istihdamın 675 bin kişi artarak 4 milyon 700 bini geçmesi bunun en net göstergesi. Cesur sanayicilerimiz ve fedakar emekçilerimiz sayesinde ağustos ayı sanayi üretim endeksinde yıllıkta yüzde 13, aylıkta ise yüzde 5,4'lük bir artış söz konusu. 12 aylık ihracatımız ise ekim itibarıyla 215 milyar doları aştı" ifadelerini kullandı.

Varank, 85 milyonun ortak hayali olan Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin emin adımlarla yoluna devam etiğini belirterek, "Bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırım tamamlandı, yıl sonunda bu tutar 3,5 milyar lirayı bulacak. Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak. Elektrikli araçların kalbi olan bataryaların Türkiye'de üretilmesi konusunda da ciddi ilerleme kaydettik. TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Ayrıca diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşmelerimiz sürüyor. TOGG başta olmak üzere ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda çalışmalarımız hızlandı. Teknik standartları yayımladık. İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirledik. Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladık" diye konuştu.

Varank şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde yazılımdan tasarıma, otonom araçlardan bilgi ve iletişim teknolojilerine birçok alanda projeler devam ediyor. Buradaki başarılı modeli ülke geneline yaymanın ilk adımı olan Bilişim Vadisi İzmir'in temelini inşallah yıl bitmeden atacağız. Ayrıca KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları Ar-Ge ve yenilik odaklı destek programlarıyla işletmelerimizi daha fazla Ar-Ge yapmaya teşvik ediyor. Geçtiğimiz yıl Ar-Ge harcamaları, özel sektörün öncülüğünde bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 55 milyar liraya yükseldi. Hükümetlerimiz döneminde Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde 5'ten yüzde 1,09'a çıkarken, Ar-Ge istihdamı 6 kat artarak 200 bine yaklaştı. İnovasyona verdiğimiz önem sayesinde yerli patent sayılarında da kayda değer ilerlemeler elde ettik."

Yeri VLP Covid aşısı ve ilacı ile ilgili olarak da Varank, "Covid-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığındaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) standardizasyon ve belgelendirme alanında güçlü bir marka olmaya devam ettiğini söyleyen Bakan Varank, "TSE bu yıl 20 bin ürün, 4 bin yönetim sistemi, 30 bin hizmet yeri belgelendirmesi gerçekleştirdi. Ulaşım ve lojistik alanında 400 bin, muayene gözetim alanında 250 bin, deney ve kalibrasyon alanında da 100 bini aşkın belge ve rapor düzenledi. İthalat konusunda 45 bine yaklaşan denetim gerçekleştirirken, 30 bin kişinin teknik yetkinliğini belgelendirdi. Pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Kampüs, Güvenli Turizm ve Okulum Temiz belgelendirme modelleriyle 6 bin 80 firma, kurum ve kuruluşu belgelendirdik. Muayene-gözetim alanında elektrikli araç ekosistemine yönelik uluslararası gereklere uygun teknik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında elektrikli araçlar ve elektrikli araç şarj sistemleri ile elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkında iki önemli standart yayımladık. Yine bu yıl ikinci el cep telefonu alım-satımlarında hayati öneme sahip Cep Telefonu Yenileme Merkezleri için ilk kez bir standart belirledik. Kullanılmış elektronik ürünlerin ekonomiye tekrar kazandırılmasını sağlayacak bu standartla vatandaşlarımız ikinci el ürünlere güvenle erişebilecek. Önümüzdeki günlerde temelini atacağımız TSE'nin Ankara'daki yeni Kalite Kampüsü tamamlandığında dışa bağımlı olduğumuz test ve belgelendirme faaliyetlerini yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirebileceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Araştırma Geliştirme, Mustafa Varank, Tragger, TOGG, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: '(TOGG) Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak' - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın 13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor 12:44 Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu 12:24 Kadın hırkası Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu
Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi 11:59 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı 11:52 Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı 11:48 Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı
Akşener, 11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan 11:13 Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi

Son Dakika Haberleri
13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın
12:46 Japonya spikerin zor anları
12:28 Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi
12:19 Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar
12:17 MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı
11:58 Av yasağına rağmen balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi
11:58 İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu
11:58 TFF, G.Saray'ın Avrupa maçını taraftarıyla oynamasına izin vermedi
11:57 Asteroit hepimiz ayaktayken Dünya'yı teğet geçti, yenisinden korkuluyor
11:50 Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak
Galatasaray, Petrila'yı kadrosuna katıyor! Maliyeti de yaşı da çok uygun Galatasaray, Petrila'yı kadrosuna katıyor! Maliyeti de yaşı da çok uygun         
13:15
Japonya spikerin zor anları Japonya spikerin zor anları         
12:46
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı İlk tescilli dayak yiyen adam, aldığı ücreti açıkladı         
11:57
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 13:22:18. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(TOGG) Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement