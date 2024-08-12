Sancaktepe Belediyesi'nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi - Son Dakika
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Politika

Sancaktepe Belediyesi'nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi

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Sancaktepe Belediyesi'nin Stratejik Plan Çalıştayı'nda söz alan bir vatandaşın maruzatını Kürtçe olarak dile getirmesi MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu'nu kızdırdı. Tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren Karaalioğlu, "Etnikçi ve bölücü provakatif teşebbüsün Belediye Başkanının nezaretinde, gözetiminde gerçekleşmesi esef vericidir" ifadelerine yer verdi.

12.08.2024 13:54
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31 Mart yerel seçimlerinden önce Sancaktepe'de MHP çadırını ziyaret etmek isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Bas geri" diyerek tepki gösteren MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, şimdi de Sancaktepe Belediyesi'nin Stratejik Plan Çalıştayı'nda söz alan bir vatandaşın maruzatını Kürtçe olarak dile getirmesi üzerine yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DİLİ TÜRKÇEDİR"

Sosyal medya hesabından çalıştaydaki o kısmı alıntılayarak tepkisini dile getiren Karaalioğlu, "Recep Tayyip Erdoğan Kongre salonunda gerçekleşen 'Stratejik Plan Çalıştayı'nda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal bütünlüğüne, Türk Milletinin diline ve hülasa Türk vatanının mukaddesatına teşebbüs edercesine bir provakasyon, acziyet ve şahsiyet bozukluğunun yansıması vuku bulmuştur. Dil, milletin yegane varlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili ise Türkçe'dir. Yerel Yönetimleri kendi menfaat ve güdüsel çıkarları ile kirletmek, fonksiyonunu kaybettirmek ve hatta bağımsızlığına halel getirmek isteyen her kim olursa olsun karşısında yılmaz ve yıkılmaz Türk Milleti'nin iradesini ve Ülkücü Hareketi bulacaktır" ifadelerine yer verdi.

"BU ACİZ PROKASYONA GÖZ YUMAN..."

Açıklamasının devamında Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'e sert sözlerle yüklenen Karaalioğlu, "Etnikçi ve bölücü provakatif teşebbüsün Belediye Başkanının nezaretinde, gözetiminde gerçekleşmesi ayrıca esef vericidir. Bu aciz provokasyona göz yuman, ses çıkarmayan her bir kimse de gaflet ve fena bir maksad bulunduğu aşikardır. Milliyetçi Hareket Partisi Sancaktepe İlçe Başkanlığı olarak bu menfur teşebbüsün ve bölücü nifak tohumlarının her kulvarda takipçisiyiz ve müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İşte Karaalioğlu'nun o paylaşımı;

Sancaktepe Belediyesi'nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP'li ilçe başkanını küplere bindirdi
Sancaktepe Belediyesi\'nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi

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Son Dakika Politika Sancaktepe Belediyesi'nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Çelikk: Derhal gerekeni yapılsın TC cumhuriyeti üstüne cumhuriyet kurulmaz 92 145 Yanıtla
  • deniz beştaş: ingilizce konuşsaydi alkışlardilar 159 61 Yanıtla
  • Murat: doğru diyorsun bu konuda.! mesela ben Kürtçe bilmiyorum.! Toplum içinde bu ülkede Türkçe konuşmak lazım 82 126 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: al işte yine porakatiflik bir durum 59 61 Yanıtla
  • Osman Aydoğan: Şunu unutmayın bu ülkede daha Türkçe bilmeyen binlerce insan var bırakın onlarda hallerini, arzularını, dertlerini kendi dilleriyle anlatsınlar bu ülkenin bölünmesine sebep olmaz tam tersi ülkenin birleşmesine terörün bitmesine sebep olur. BİR TÜRK MİLLİYECİSİNE KARŞI KÜRT'ÜM. BİR KÜRT MİLLİYECİSİNE KARŞIDA TÜRK'ÜM.A.KAYA 87 24 Yanıtla
  • ibrahim Aydin: Adam derdini Kürtçe anlatmış bütün sorun bu mu gerçi böyle olmaz ise siyasetçi nasıl para kazanacak 40 12 Yanıtla
  • Nejat Genc: helal olsun. saygı duymakla beraber provokasyona izin yok 11 28 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Ne var bunda İngilizce almanca İspanyolca konuşsa alkışlarsınız. Kendi dilinde derdini anlatmış hemen ortalığı ayağa kaldırmanın anlamı yok. Yurt dışında yaşayan soydaşlarımız yaşadıkları ülkede bizde ki gibi illa almanca İngilizce konuşacaksın diye zorlama var mı özgür bırakılmış. Unutmayın ne kadar çok yasak olursa o kadar çok ilgi çekici olur siz üstüne gittikçe bu işler geri teper. 15 6 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir: Herkwz kendi arası da ve ailesindw istediği dille konuşsun.Toplum içinde ve resmi kurumlarda resmi dil türkçeyle konuş.a zorunluluğu getirilsin.Ben me dediğini bilmedigim bir insanı dinle.ek zorunda degilim.Kaldıki bu adam balgibide türkçe biliyordur.Niyeti tamamen provakasyon.Türkçeyi bilmeyenleede gerçekten bilmiyorlarsa yercüman aracılığıyla konuşurlar.Bu ayrımcılığa müsade edilmesin. 3 11 Yanıtla
  • ahmet demir: atatürkün eksik bıraktıklarını şimdiki chp tamamlayacak 1 7 Yanıtla
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