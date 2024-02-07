AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti - Son Dakika
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Politika

AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.

07.02.2024 20:41  Güncelleme: 20:46
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AK Parti'nin Şanlıurfa tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer, birbiriyle itişerek tartışma yaşadılar.

31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşırken siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılarak adaylarını tanıttı.

Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında ilginç anlar! Erdoğan'a yakın durmak için birbirleriyle itiştiler

ERDOĞAN'A YAKIN DURMAK İÇİN BİRBİRLERİNİ İTTİLER

Aday tanıtım toplantısı sırasında ilginç anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak fotoğraf çektirmek isteyen bazı partililer, bunun mücadelesini vererek birbirleriyle itişti. Partililer arasında kısa süreli tartışma çıktı.

O anlar kameralar tarafından anbean kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında ilginç anlar! Erdoğan'a yakın durmak için birbirleriyle itiştiler
Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında ilginç anlar! Erdoğan'a yakın durmak için birbirleriyle itiştiler
Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak için birbirleriyle itiştiler
AK Parti\'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti

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    Yorumlar (5)

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Şanlıurfa, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti - Son Dakika
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