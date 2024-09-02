Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti - Son Dakika
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Politika

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

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31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah'tan Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar partisinden istifa etti. Yayınladığı video mesajda AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara da yanıt veren Gülpınar görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

02.09.2024 12:56
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31 Mart'ta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden istifa etti. AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara da yanıt veren Gülpınar, bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini duyurdu.

GÜLPINAR VİDEO MESAJ YAYIMLADI

Başkan Gülpınar yaptığı açıklamada, Şanlıurfa halkının talepleri neticesinde başlatmış olduğu adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını anımsatarak, hemşerileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünce ile hareket ettiklerini belirtti.

Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik gösterdiğini vurgulayan Başkan Gülpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşerilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur.

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar.

"ŞANLIURFA'YA DAHA İYİ HİZMETLER VERMEK İSTİYORUM"

Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız. Bu olgularla birlikte, gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için; halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'Bağımsız' olarak devam etme kararını aldık. Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim.

"KADİM ŞEHRİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi\'nden istifa etti

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Son Dakika Politika Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Turgay Kayaoğlu: Eeee oda anladı rahmetinin oğlundan bir şey olmayacağını durmak yok yola devam 20 28 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY: En baştan bağımsız girmeliydin 39 3 Yanıtla
  • Önder null: hain heryerde haindir 32 7 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN: yav bunlar nasıl adamlar böyle anlamadım yani. 35 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: budamı taklacı oldu hayret bi şey 30 2 Yanıtla
  • Musa Canbolat: ?????? 8 1 Yanıtla
  • Tuna güler: Akepe Loading...... 0 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: "Siz beni kovamazsınız. Ben kendim istifa ediyorum" mu dedi 0 0 Yanıtla

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