Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu! YRP'li Başkandan Bakan Kurum'a sert sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu! YRP'li Başkandan Bakan Kurum'a sert sözler

Geniş Video İzle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Şanlıurfa'da düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nda protokol krizi yaşandı. Toplantıya Şanlıurfa Valisi, AK Parti milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar katıldı. Ancak, toplantı öncesinde Gülpınar için tahsis edilen sandalye kaldırıldı ve yerinin değiştirildiği görüldü. Bu duruma tepki gösteren Gülpınar, durumun Şanlıurfa'nın taleplerini dile getirmeye engel olmayacağını belirtti.

21.07.2024 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa temasları kapsamında İl Koordinasyon Toplantısı düzenleyerek kentin yöneticileriyle bir araya geldi. Ancak o toplantıda Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın yerinin değiştirilmesi krize neden oldu.

BELEDİYE BAŞKANINA AYIRILAN SANDALYE MASADAN KALDIRILDI

AK Parti'nin kale olarak gördüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde el değiştirerek Yeniden Refah Partisine geçmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, siyasi atmosferin değiştiği kente ziyarette bulundu. Bakan Kurum'un Şanlıurfa'daki temasları çerçevesinde düzenlenen toplantıya, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti milletvekilleri Asuman Cevahir Yazmacı ve Mehmet Ali Cevheri katıldı. Ancak toplantı öncesinde Gülpınar için tahsis edilen sandalye, toplantının başlamasına kısa bir süre kala masadan kaldırıldı.

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

Alınan bilgilere göre; toplantının protokol düzenine göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Bakan Kurum'un yanında olacaktı. Fakat daha sonra Gülpınar'ın protokol yeri değiştirilerek aşağı alındığı görüldü.

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

BAŞKAN GÜLPINAR'DAN BAKAN KURUM'A TEPKİ

Duruma tepki gösteren Gülpınar, Bakan Murat Kurum'a yönelik " Malatya'da, Maraş'ta, Adıyaman'da da muhalefet partisi belediye başkanı aynı şekilde koordinasyon toplantısında burada değil de orada oturmuştu. Sizin söylediğini siyasi anlayış, siyasi ittifak baştan beri böyle başlarsa farklı bir muameleye tabi tutulursak, burada 350 bin kişinin iradesiyle Allah bize nasip etti, bu koltuğa oturduk. Burada sizin birazdan dile getireceğiniz şeyler direk Büyükşehir Belediye Başkanını ilgilendiren talepler. Ben herhangi bir görüntü verme taliplisi değilim. Biz yine de her şartta taleplerimizi sizlere ileteceğiz. Bu talepler benim şahsi taleplerim değil Şanlıurfa'nın talepleridir." ifadelerini kullandı.

Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu! YRP\'li Başkandan Bakan Kurum\'a sert sözler

Mehmet Kasım Gülpınar, Murat Kurum, Şanlıurfa, AK Parti, Gülpınar, Sözler, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu! YRP'li Başkandan Bakan Kurum'a sert sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:42 Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu YRP’li Başkandan Bakan Kurum’a sert sözler Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu! YRP'li Başkandan Bakan Kurum'a sert sözler
08:28 Perinçek’in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır’dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak Perinçek'in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır'dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak
07:56 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur
02:48 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu
23:23 İsrail, Yemen’in ardından bu kez komşusu Lübnan’ı vurdu İsrail, Yemen'in ardından bu kez komşusu Lübnan'ı vurdu
09:14 Mourinho’nun bir telefonu yetti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi
08:13 Önce tereddüt etti sonra yola atladı Çocuğun hatası pahalıya patladı Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı
23:12 Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü Bahçede Hint keneviri yetiştiren kadından pes dedirten savunma: Su döktüm büyüdü
22:36 İsrail savaş uçakları Yemen’e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı İsrail savaş uçakları Yemen'e saldırdı, Husilerden korkutan açıklama geldi: Savaş başladı
20:49 Hatay’ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece Hatay'ın Arsuz ilçesinde hissedilen sıcaklık 62,5 derece
20:48 Erdoğan’ın KKTC’deki sözleri Yunanistan’ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor Erdoğan'ın KKTC'deki sözleri Yunanistan'ı karıştırdı: Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan genç saldırıdan önce İHA uçurmuş Trump'a suikast girişiminde bulunan genç saldırıdan önce İHA uçurmuş
18:49 8 bin liraya balık satıyorlar Yunanistan’a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf 8 bin liraya balık satıyorlar! Yunanistan'a neden gidildiğini en iyi anlatan fotoğraf
18:46 Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi
17:26 Başkan müjdeyi verdi Beşiktaş’ta Talisca sesleri Başkan müjdeyi verdi! Beşiktaş'ta Talisca sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 09:29:38. #1.11#
SON DAKİKA: Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu! YRP'li Başkandan Bakan Kurum'a sert sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement