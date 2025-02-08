Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum - Son Dakika
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Politika

Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da esnaf ziyareti sırasında şaşkına çeviren bir istekle karşılaştı. Tanal, bir vatandaşın, kadın hakları yasasını eleştiren ve engellenmesini talep eden ifadeleri karşısında ne diyeceğini bilemedi.

08.02.2025 08:31
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Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Şanlıurfa'da esnafın geleneksel Ahilik duasına katıldı. Heyette CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da yer aldı.

Şanlıurfa'nın tarih boyunca ticaretin merkezi olduğunu vurgulayan Tanal, "Şanlıurfa'nın kadim çarşılarında esnaflık geleneği halen devam ediyor. Esnafların dayanışma ruhunu ve kültürel mirasımızı korumak hepimizin görevidir. İnşallah gelecek nesillere de aktarabiliriz" diye konuştu. CHP heyeti duanın ardından çarşı esnafını ziyaret etti.

"KADINA TOKAT ATAMIYORUM"

Ziyaret sırasında CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın yolunu kesen Şanlıurfalı vatandaşın söyledikleri duyanları şaşkına çevirdi.

Tanal'ın yanına gelen bir vatandaş, "Avrupa'da bile böyle yasa yok. Kadına bir tokat atamıyorum, kızıma bir şey söyleyemiyorum" dedi. Bunun üzerine Tanal, "İnsan hakkına aykırı değil mi? Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor mu? Peki sen niye yenge hanıma tokat atabileceksin?" diye sordu.

"BU YASAYI ENGELLEYİN"

Vatandaş ise "Benim ailemdir. Haksız olduğu zaman onu terbiye edebilirim. Kızımı, bacımı terbiye edebilirim. Derdim, bu yasayı engelleyin, iptal edin, kadın hakları yasasını" diye konuştu. CHP'li Tanal, bunun üzerine, "Ne yasası abi? Senin kadın dediğin, senin hayat arkadaşın değil mi? Senin sahip olduğun haklara onun da sahip olması gerekiyor. Terbiye etmek ayrı, dayak atmak, şiddet uygulamak ayrıdır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın isteği CHP\'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum

Mahmut Tanal, Milletvekili, Şanlıurfa, Politika, 3-sayfa, Gündem, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Politika Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser:
    Kadına şiddete hayır ama AHLAKSIZ Kadın görmek istemiyorum çevremde açık seçik giyinen saygısız kadınlara müdahale edilsin 200 37 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    TİPİK BİR CHP SEÇMENİ NORMALDİR 123 48 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bu adam AKP'ye oy verecek. 85 71 Yanıtla
  • Apple User:
    adam kısmen haklı eşine söz geçiremiyorsun çocuğuna söz geçiremiyorsun islam ahlakı çerçevesinde yaşanabilir herşey düzelir ama sosyal medya ve malum proğramlarda ahlak yerlerde ve kötü örnekler normalmiş gibi gösteriliyor iş çığrından çıkmış. 84 16 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    Tanal, Kaos kokan adam.. 52 42 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Tutuklayın dayıyı yasaya muhalefet yapıyor. 47 31 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Siz büyükler önce kendinizi eğitin ,çünkü çocuklar sizi örnek alacak. 49 22 Yanıtla
  • Nis Ard:
    malûm Parti'nin istefigi seçmen, Arap asıllı ama Müslümanlığı bilmez, cahil bırakılmış, kaba kuvveti benimsemiş, ama her şeyi bilir.... 27 24 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Urfa akp nin kalesi başka ne olacaktı kiii 3 12 Yanıtla
  • null:
    Saygı duyarsınız duymazsınız,adam fikrini söyleyebilir,iyi dinlemiş tebrik ediyorum..keşke herkes bu şekilde dertlerini anlatıp rahatlayabilse.. 1 2 Yanıtla
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