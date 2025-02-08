Vatandaşın isteği CHP\'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Şanlıurfa'da esnafın geleneksel Ahilik duasına katıldı. Heyette CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da yer aldı.

Şanlıurfa'nın tarih boyunca ticaretin merkezi olduğunu vurgulayan Tanal, "Şanlıurfa'nın kadim çarşılarında esnaflık geleneği halen devam ediyor. Esnafların dayanışma ruhunu ve kültürel mirasımızı korumak hepimizin görevidir. İnşallah gelecek nesillere de aktarabiliriz" diye konuştu. CHP heyeti duanın ardından çarşı esnafını ziyaret etti.

"KADINA TOKAT ATAMIYORUM"

Ziyaret sırasında CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın yolunu kesen Şanlıurfalı vatandaşın söyledikleri duyanları şaşkına çevirdi.

Tanal'ın yanına gelen bir vatandaş, "Avrupa'da bile böyle yasa yok. Kadına bir tokat atamıyorum, kızıma bir şey söyleyemiyorum" dedi. Bunun üzerine Tanal, "İnsan hakkına aykırı değil mi? Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor mu? Peki sen niye yenge hanıma tokat atabileceksin?" diye sordu.

"BU YASAYI ENGELLEYİN"

Vatandaş ise "Benim ailemdir. Haksız olduğu zaman onu terbiye edebilirim. Kızımı, bacımı terbiye edebilirim. Derdim, bu yasayı engelleyin, iptal edin, kadın hakları yasasını" diye konuştu. CHP'li Tanal, bunun üzerine, "Ne yasası abi? Senin kadın dediğin, senin hayat arkadaşın değil mi? Senin sahip olduğun haklara onun da sahip olması gerekiyor. Terbiye etmek ayrı, dayak atmak, şiddet uygulamak ayrıdır" ifadelerini kullandı.