İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'de düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Çıkan arbedeler sırasında bazı eylemciler ayakkabılarını olay yerinde bırakmak zorunda kaldı.
Bozdoğan Kemeri civarında bulunan ayakkabılar, havanın aydınlanmasıyla birlikte yol kenarına asıldı. Zabıta bariyerlerinin üzerine asılı ayakkabıları görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Son Dakika › Politika › Saraçhane'de ilginç görüntü! Manzarayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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