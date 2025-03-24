Saraçhane'de ilginç görüntü! Manzarayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Saraçhane'de ilginç görüntü! Manzarayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Geniş Video İzle

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek eylemleri sırasında çıkan arbedede bazı göstericiler ayakkabılarını olay yerinde bıraktı. Sabah saatlerinde Bozdoğan Kemeri civarında bulunan ayakkabılar, yol kenarında zabıta bariyerlerine asıldı.

24.03.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'de düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Çıkan arbedeler sırasında bazı eylemciler ayakkabılarını olay yerinde bırakmak zorunda kaldı.

AYAKKABILAR YOL KENARINA ASILDI

Bozdoğan Kemeri civarında bulunan ayakkabılar, havanın aydınlanmasıyla birlikte yol kenarına asıldı. Zabıta bariyerlerinin üzerine asılı ayakkabıları görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Saraçhane\'de ilginç görüntü! Manzarayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Ekrem İmamoğlu, Bozdoğan, Politika, Güncel, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Saraçhane'de ilginç görüntü! Manzarayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • BURAK HANZADE:
    asılan pankartlar bile zeka dolu akpliler anlayamıyor kuduruyor :) 168 267 Yanıtla
    Murat Zor:
    Tüh ya ne kadar üzüldük biliyomusun. sanatçı bu eserinde ne mesaj vermeye çalışmış çokta pikindeydi Ak Partilininde :))) O değilde ekoyu iyi silkelediler. 0 0
    Fiko D:
    Kuduran biri varsa oda sensin 0 0
    Kirker:
    burak hanzade hadi ordan hırsız 0 0
    Resul Özdemir:
    Zeka dolu Burak hâla sen anlamıyorsun her halde verdiğiniz oyla bir hırsız seçmişsiniz ve hırsızı savunmaya çalışıyorsunuz.. Yazık yazık 0 0
  • Murat Zor:
    ulan işiniz gücünüz boş işler. Savunduğunuz partide öyle hep saçma salak mesajlar ütopik, sembolik değinmeler. Allah sizin şerrinizden Bu vatanı korusun. ikdiara gelseniz uçlurunuz ve alkolünüzden başka bişe düşünmezsiniz. 211 97 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    eğitilmiş cahile hiç birşey öğretilemez. full gereksiz saçmalıklarla dolunca at gözlüğünü takar yaptığı herşeyi doğru zanneder. akp yada MHP’li bunu anlamaz hamurunda vatan sevgisi vardır. hiçkimsenin malına Zarar vermez bunu inancı yasaklar. oradaki polis benim yiğenim bi başkasını oğlu bi can taşıyor bu neyin öfkesi karşındaki bi insan kolay yetişmiyor. ona zarar verince eline ne geçiyor. yazık çok yazık geleceğimiz böyle gençlere emanet edilecek. 150 57 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    YALINAYAK KACMİSLAR O ZAMAN 113 43 Yanıtla
    BURAK HANZADE:
    anananın koynunda hepside 0 0
  • Fahri Sağgül:
    Papuç pahalı gelmiş anlaşılan. 94 45 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:59:08. #7.12#
SON DAKİKA: Saraçhane'de ilginç görüntü! Manzarayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement