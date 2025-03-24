Saraçhane\'de ilginç görüntü! Manzarayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Murat Iltaş:

eğitilmiş cahile hiç birşey öğretilemez. full gereksiz saçmalıklarla dolunca at gözlüğünü takar yaptığı herşeyi doğru zanneder. akp yada MHP’li bunu anlamaz hamurunda vatan sevgisi vardır. hiçkimsenin malına Zarar vermez bunu inancı yasaklar. oradaki polis benim yiğenim bi başkasını oğlu bi can taşıyor bu neyin öfkesi karşındaki bi insan kolay yetişmiyor. ona zarar verince eline ne geçiyor. yazık çok yazık geleceğimiz böyle gençlere emanet edilecek.