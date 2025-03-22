Saraçhane'de sigara dumanını biber gazı sanan kalabalığı Özgür Özel sakinleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Saraçhane'de sigara dumanını biber gazı sanan kalabalığı Özgür Özel sakinleştirdi

Geniş Video İzle

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden kalabalık, sigara dumanını biber gazı sanarak paniğe kapıldı. Sahnedeki CHP Genel Başkanı Özgür Özel, durumu fark edip ''Biber gazı yok, sigara içiyorlar'' diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

22.03.2025 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Saraçhane'de toplanan kalabalık, sigara dumanını biber gazı zannederek paniğe kapıldı. O sırada sahnede konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, durumu fark ederek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

"SİGARA İÇİYORLAR ORADA, BİBER GAZI YOK"

"Sigara içiyorlar orada, biber gazı yok. Ben buradan görüyorum" diyerek panikleyen vatandaşlara seslenen Özel'in sözleri, alandaki tansiyonu düşürdü. Olay anı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Saraçhane\'de sigara dumanını biber gazı sanan kalabalığı Özgür Özel sakinleştirdi

Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Saraçhane'de sigara dumanını biber gazı sanan kalabalığı Özgür Özel sakinleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Meta Bouwen:
    "Elin oğlu okur atomu böler. Bizimkiler okur milleti böler. Necip Fazıl Kısakürek 205 11 Yanıtla
  • 250500:
    Ah Özgür Vah Özgür 102 9 Yanıtla
  • pol1qaz789:
    Akıl büyük nimet 92 5 Yanıtla
  • Elisa21:
    KENDİ OSURUĞUNUZDAN KORKUYORSUNUZ 81 8 Yanıtla
  • mmng7pnmfx:
    herşey çok güzel olcak ha gayret 67 1 Yanıtla
  • Elisa21:
    KORKUDAN BİR BİRİNİZİN ÇIKARDAĞI GAZDAN KORKUYORSUNUZ 63 4 Yanıtla
  • ismail:
    hiç güleceğim yoktu :)))) 58 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Abdullah Öcalan ve Selahaddin demirtaşın serbest kalması için zemin hazırlanıyor işin kolay olması için chp liderin de terör suçundan tutuklanması gerek 20 39 Yanıtla
  • mmng7pnmfx:
    vah Vah 38 4 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Bur usta atasözü; akıl şeyimin başında değil ki sokup akıllandırsam 26 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
10:51 İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:30:28. #7.12#
SON DAKİKA: Saraçhane'de sigara dumanını biber gazı sanan kalabalığı Özgür Özel sakinleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement