Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden Saraçhane'deki eylemler 7. gününde son buluyor.
Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde kurulan yer sofrasında vatandaşlarla iftarını açan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gece 20.30 mitingleri Saraçhane için son bulacak ama Saraçhane başka bir formata dönecek." dedi.
Özel'in açıklaması şu şekilde: "Bugün Ekrem Başkan ile konuştuk. Ramazan boyunca iftarlar olacak hatta çocuklar için yarından itibaren eğlenceler olacak. Burası bayramla birlikte İstanbul'un Ekrem Başkan ile bayramlaşacağı bir merkeze dönüştürülecek. CHP olarak biz de onunla, bütün İstanbul'la burada bayramlaşacağız"
Cumartesi günü bayramdan önce arife var. Hem Türkiye'nin demokrasi bayramının arifesindeyiz hem Ramazan Bayramı arifesindeyiz. İki büyük meydandan birindeyiz. Ya Maltepe'deyiz ya Yenikapı'dayız ama darbecilerin karşısında omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğiz.
Biz Saraçhane'de bir şeyi sönümlendirmiyoruz. Darbeye karşı Saraçhane direnişini noktalarken bütün Türkiye'de başlayacak darbeye karşı Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması, tutuksuz yargılanması, yargılamaların TRT'den yayınlanması ve erken seçim sürecinin başlaması için hep birlikte ayağa kalkıp seçim kampanyamızı başlatıyoruz."
Son Dakika › Politika › Saraçhane'de son gün! CHP lideri Özgür Özel iki meydana işaret etti - Son Dakika
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