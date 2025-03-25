Saraçhane'de son gün! CHP lideri Özgür Özel iki meydana işaret etti - Son Dakika
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Politika

Saraçhane'de son gün! CHP lideri Özgür Özel iki meydana işaret etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden Saraçhane'deki eylemlerin bugün son bulacağını söyledi. 29 Mart Cumartesi günü İstanbul'un iki büyük meydanından birinde miting düzenleyeceklerini açıklayan Özel, ''Ya Yenikapı'dayız ya Maltepe'deyiz'' dedi.

25.03.2025 21:26
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Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden Saraçhane'deki eylemler 7. gününde son buluyor.

ÖZEL: SARAÇHANE BAŞKA BİR FORMATA DÖNECEK

Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde kurulan yer sofrasında vatandaşlarla iftarını açan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gece 20.30 mitingleri Saraçhane için son bulacak ama Saraçhane başka bir formata dönecek." dedi.

"BURASI İSTANBUL'UN EKREM BAŞKAN İLE BAYRAMLAŞACAĞI BİR MERKEZE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Özel'in açıklaması şu şekilde: "Bugün Ekrem Başkan ile konuştuk. Ramazan boyunca iftarlar olacak hatta çocuklar için yarından itibaren eğlenceler olacak. Burası bayramla birlikte İstanbul'un Ekrem Başkan ile bayramlaşacağı bir merkeze dönüştürülecek. CHP olarak biz de onunla, bütün İstanbul'la burada bayramlaşacağız"

"YA YENİKAPIDA'YIZ YA MALTEPE'DEYİZ"

Cumartesi günü bayramdan önce arife var. Hem Türkiye'nin demokrasi bayramının arifesindeyiz hem Ramazan Bayramı arifesindeyiz. İki büyük meydandan birindeyiz. Ya Maltepe'deyiz ya Yenikapı'dayız ama darbecilerin karşısında omuz omuza mücadeleyi sürdüreceğiz.

"SEÇİM KAMPANYAMIZI BAŞLATIYORUZ"

Biz Saraçhane'de bir şeyi sönümlendirmiyoruz. Darbeye karşı Saraçhane direnişini noktalarken bütün Türkiye'de başlayacak darbeye karşı Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması, tutuksuz yargılanması, yargılamaların TRT'den yayınlanması ve erken seçim sürecinin başlaması için hep birlikte ayağa kalkıp seçim kampanyamızı başlatıyoruz."

Saraçhane\'de son gün! CHP lideri Özgür Özel iki meydana işaret etti

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Son Dakika Politika Saraçhane'de son gün! CHP lideri Özgür Özel iki meydana işaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • 123123As:
    Sizi sahtekar hırsızlar sizi . Cumhuru reis ve ekibi gibi ahlaklı hak yemeyen kişiler olamadınız ! 231 1245 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    1923-1950 sadece tek parti dönemi CHP iktidar oldu.1950 den bu tarihe iktidar olamayan parti 75 yıldır bu ülkemin hazinesinden para alıyorlar.Asil yolsuzluk... 229 1047 Yanıtla
  • Enes Aydin:
    ben hayatimda bunun kadar bos bi adam gormedim 302 905 Yanıtla
  • Han:
    siyonist özgür 247 823 Yanıtla
  • Kemal Bozguç:
    ??biri şuna ramazanın son 4 gün kaldığını hatırlatsın 231 676 Yanıtla
  • 18472193:
    gerçekten gelen gideni aratıyor, ne boş konuşmalar bunlar ya. 216 499 Yanıtla
  • Kadir Kartav:
    CHP den Benim anladığım sopayı yemeden bu saçmalığa son vermeyecekler. 167 465 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Mağdur ile yolsuzluk aynı şey değildir..Yolsuzluğun arkasında mağdurluk olmaz.. Olay şu.. Tilkiye sormuşlar: Seni tavuk çiftliğinde müdür yapalım kaç para istersin diye Tilki cevap vermiş: Ben dava adamıyım maaşa gerek yok demiş. Bunun arkasında siyaset olmaz CHP ..Hala bunu göremediniz ve oy kaybediyorsunuz . 98 283 Yanıtla
  • 2129816:
    yanyattı çamura battı üç yıl var pislikler kapansın başlat. 101 276 Yanıtla
  • yxdjwxpmhp:
    5 gündür meydanı topluyon her türlü yalanı da o meydanda söyledin ama elde var sıfır eko içerde sende otobğsğn üstüne çıkıp çıkıp durdun yani elde var sıfır koskoca bi sıfırsınız 131 219 Yanıtla
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