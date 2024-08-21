Adalet sarayının içler acısı durumunu gözler önüne serdi

Politika

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CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Erdek'te vatandaşların şikayetleri üzerine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında hükümet konağı ve adalet sarayında karşılaştığı manzaraya isyan etti.

Hükümet konağının girişinde sepetler içinde mahkeme dosyalarının olduğunu belirten Sarı, bu durumun vatandaşların hukuksal işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmelerini imkansız hale getirdiğini vurguladı.

Sarı yayınladığı videoda şöyle dedi; "Hükümet konağındayız, adalet sarayındayız. İkisi de aynı bina içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyor. Şu anda adalet sarayının durumu içler acısı. Şu anda mahkeme dosyalarını hükümet konağının girişinde kapının ağzında klasörler halinde görüyorsunuz. İşte bilirkişi raporları, dava mahkeme dosyaları! Vatandaşların bugün burada hukuksal işlerini çözebilmeleri ne yazık ki mümkün değil" diye konuştu.

7 YILDIR BEKLENEN ADALET SARAYI İNŞAATI BAŞLAMADI

Erdek'in Balıkesir ve Türkiye'nin örnek alınacak bir turizm kenti olduğunu belirten Milletvekili Sarı, adalet sarayı yapılması için belediyenin arsa verdiğini, 7 yıl geçmesine rağmen bu arsaya adalet sarayı yapılmadığını vurguladı.

Sarı, sözlerine şöyle devam etti:

"Turizmin göz bebeği Türkiye örnek olan olabilecek olan bir ilçe bu hale bırakılmış vaziyette. Bu bölgenin buranın arsa tahsisleri yapılmış, belediye tarafından 7 yıl olmuş. Adalet Sarayı yapılsın ve arsa verilmiş. Hükümet konağı için satın alınmış ama bugün bakıyoruz iktidar yine tasarruf tedbirlerini bahane ederek ki bu bahane daha bir senedir kullandıkları bahane buraya yatırım yapmaktan aciz! 33 bine yakın vatandaş yaşıyor kışın. Yazın 400 bine yakın vatandaş. Buradan hizmet almaya çalışıyor ama velakin bugün AKP iktidarı vatandaşa hizmet etme sevdasından kopmuş durumda. Kendi yandaşını ve saltanatını koruyabilmek için mücadele ederken vatandaşını unutmuş durumda.

"BİR SALONDA 5 HAKİM, 7 SAVCI HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Şuradaki dava dosyaların durumu içler acısı. Mahkeme salonu bir tane bu kadar vatandaşa bir salonda 5 hakim, 7 savcı hizmet etmeye çalışıyor. Vatandaşlar üst üste alt alta haklarını aramaya çalışıyor. Tabii AKP iktidarının yaşattığı tabloya gelin şöyle hep birlikte bakalım burası. Hükümet konağı adalet sarayı ikisi birlikte bir iş yapmaya çalışıyor. Şu gördüğümüz tablo ortada. Mahkeme dosyaları burada sepetlerin içerisinde klasörler de burada nasıl bir hukuksal mücadele verilebilir, nasıl toplumsal hizmet verilebilir? Hükümet de burada adalet de burada ne yazık ki bu içler acısı tablonun acilen düzelmesi gerekiyor."

ADALET BAKANI'NA ÇAĞRI: ÇÖZÜME DAVET EDİYORUM

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çağrıda bulunarak, "Buraya bir Adalet Sarayı yapılmak zorunda. Burası turizm kenti. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması gereken bir kent ama velakin artık iktidar, hukuktan, adaletten koptuğu için ne yazık ki adalet saraylarını da unutmuş durumda. Acilen buraya çözüme davet ediyorum. Erdek'in, ihtiyacı olan bu arsası tahsis edilmiş olan 7 yıldır beklenen yatırımı artık bekletmeyin. Buradaki vatandaşlarımıza sağlıklı bir hukuk hizmeti alacağı savcılarımızın, hakimlerimizin, avukatlarımızın sağlıklı bir şekilde mahkeme ortamında çalışabilme alanı yaratmak zorundasınız. Eğer bunu yapamıyorsanız size görevi bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdek'teki mevcut hükümet konağı ve adalet sarayı binasının yetersizliği ve mahkeme dosyalarının düzensizliği, vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini zorlaştırırken, Sarı'nın bu çağrısının yetkililer tarafından nasıl karşılık bulacağı merak konusu.