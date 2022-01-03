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Son dakika haberleri | Sarıgül'den YRP Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sarıgül'den YRP Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret

03.01.2022 20:04

Son dakika haberleri... Sarıgül'den YRP Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Sarıgül'den YRP Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret

ANKARA - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı YRP genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat görüşme yapan iki lider, görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenledi. Erbakan, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sarıgül ve heyetine görüşme için teşekkür etti.

"Türkiye için seçimden başka çıkış yolu gözükmemektedir"

Görüşme sonrası yapılan açıklamada sistemle ilgili olan konularda ve bağımsız cumhurbaşkanı, meclisin güçlendirilmesi gibi konularda YRP ve TDP'nin mutabık olduğunu söyleyen Erbakan, "İnşallah böyle daha sağlıklı ve daha adil bir sisteme geçiş mümkün olur. Bunda da partilerimizin gayreti, çabası İnşallah etkili olur. Bütün bu acı gerçekler karşısında iktidara buradan söylenebilecek olan daha fazla milleti oyalamamaları, daha fazla milleti perişan etmemeleri, sıkıp limon gibi suyunu çıkarmaya artık sona erdirmeleri ve bir an evvel seçim sandığını milletin önüne getirip koymalarıdır. Bundan başka Türkiye için bir çıkış yolu şu an için görülmemektedir. Seçim sisteminin adil olması ve temsilde adaleti sağlayacak şekilde düzenlenmesi son derece önemlidir" dedi.

"Arzu ettiğimiz en önemli model tarafsız Cumhurbaşkanı"

Görüşmede Türkiye ile ilgili önemli konuları değerlendirdiklerini ifade eden Sarıgül, cümlelerine Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı anarak başladı. Sarıgül, "TDP olarak cumhurbaşkanının tarafsız olmasını istiyoruz. Güçlü bir meclis ve bağımsız bir yargı olmasını arzu ediyoruz. Dışarıdan bakan atanması fikrini doğru bulmuyoruz. Bugün açıklanan enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını bakkal, kasap ve manavlarımız bize söylemekte. Asgari ücret artırılmıştır ama daha uygulamaya geçmeden asgari ücret mutfakların ve pazarların son derece gerisinde kalmıştır. TDP olarak 4 ayda bir asgari ücret mutlaka güncellenmelidir diyoruz" diye konuştu.

Basın açıklaması sonrası birbirine teşekkür eden ikili son olarak fotoğraf çekindi.

Son dakika haberleri | Sarıgül'den YRP Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret
Son dakika haberleri | Sarıgül'den YRP Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret
Son dakika haberleri | Sarıgül'den YRP Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret

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Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Refah Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Sarıgül'den YRP Genel Başkanı Erbakan'a ziyaret - Son Dakika


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