Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç - Son Dakika
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Politika

Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç

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AK Parti döneminde yapılmış şatafatlı makam katı ve 2 milyarlık borcuyla tartışmalara konu olan Sancaktepe Belediyesi'nde sular durulmuyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, seçime günler kala belediyenin 300 milyon TL borçlandırıldığını açıkladı. Başkan Yeğin,''45 milyon lira Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim yardımı gelmiş. Seçimi kazanın diye gönderen Cumhurbaşkanlığının parasını hangi firmalara aktarmışlar. Hesaplaşacağız'' ifadelerini kullandı.

06.07.2024 16:13
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Şatafatlı makam katı tartışması ve 2 milyar liralık borçla gündem olan Sancaktepe'de Belediye Başkanı Alper Yeğin, seçime günler kala belediyenin 300 milyon TL borçlandırıldığını açıkladı.

BELEDİYE MECLİSİNDE GÜNDEM "BORÇ" OLDU

Daha önce AK Parti döneminde yapılmış şatafatlı makam katı ve 2 milyarlık borcuyla tartışmalara konu olan Sancektepe'nin borçları Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında toplanan belediye meclisinde bir kez daha gündeme geldi. Yeğin, belediyenin borçlandırılmasıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Şatafatlı makam tartışmalarıyla gündeme gelmişti! Başkan Yeğin'den 'Hesaplaşacağız' mesajı

"SEÇİME 3 GÜN KALA 300 MİLYON TL BORÇLANDIRDILAR"

Başkan Yeğin "Geçmiş yöneticilerle hiç uğraşmadık uğraşmayacağız anlamına gelmiyor. Bu ihaleleri verenler bu usulsüz ödemeleri yapanlar seçime 3 gün kala bu belediyeyi 300, 400 milyon borçlandıranlar. Belediyenin neredeyse yedi, sekiz aylık bütçesini iki ayda hiç edenler hepsi ile ilgili hesaplaşacağız arkadaşlar." ifadeleriyle önceki dönemin yönetimine tepki gösterdi.

"HEPSİNİN HESABINI SORACAĞIZ"

45 milyon lira Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim yardımı geldiğini aktaran Yeğin, "Seçim yardımını bunu seçim için kullanın, seçimi kazanın diye gönderen Cumhurbaşkanlığının parasını hangi firmalara aktarmışlar. Hangi firmalardan nerelere aktarmışlar bunların hepsinin hesabını soracağız. Biz bunların hepsinin tespitini yapıyoruz, yapacağız bu yoğunluktan uğraşmıyoruz, ilgilenmiyoruz düşüncesiyle algı da oluşmasın. Hepsi ile birebir, geçmişi 2010, 2009 kadar bu belediyenin yaptığını herkese, topluma anlatacağız" dedi.

Şatafatlı makam tartışmalarıyla gündeme gelmişti! Başkan Yeğin'den 'Hesaplaşacağız' mesajı

BELEDİYENİN BORCU 2 MİLYAR TL OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Sancaktepe Belediyesi'nin borç tablosu belediye binasına, seçimlerin ardından 16 Nisan'da asılmıştı. AK Partinin 15 yıl yönettiği belediyenin yaklaşık 2 milyar TL borçla devredildiği ortaya çıkmış, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz borç tablosunu 'Bir yağmanın Sancaktepe halkına ağır bilançosu' sözleriyle paylaşmıştı.

Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç

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Son Dakika Politika Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

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