Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma - Son Dakika
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Politika

Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine göndermede bulunarak CHP'li belediyelerle ilgili rapor hazırlayan bilirkişinin adını "Heybedeki turpun büyüğü" ifadeleriyle açıkladı. İmamoğlu kürsüden iner inmez hakkında "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

27.01.2025 11:42
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Saraçhane'de soruşturmalar ve hukuksuzluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında bir ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını belirten İmamoğlu, bilirkişi S.B.'nin "olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu" söyledi. "Heybedeki turpun adı S.B." diyen İmamoğlu, "Arkasında çok güvendiği kişiler var. Yeni bilirkişi raporu geldi. Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara" dedi.

KÜRSÜDEN İNER İNMEZ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişi S.B. ile ilgili bilgileri paylaştığı konuşması biter bitmez soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 277 ve 288'nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ"

Açıklamada, "Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya yönelik açıklamalarda bulundu. İmamoğlu "Bize yapılan her hukuksuzluğu, her adaletsizliği Türk Milletiyle paylaşacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma başlatılıyor. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargılamayı etkilemek değil, tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları ve paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na jet soruşturma

*Yürütülen soruşturma sebebiyle isim kodlanmıştır.

Satılmış Büyükcanayakın\'ın ismini veren İmamoğlu\'na jet soruşturma

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Satılmış Büyükcanayakın'ın ismini veren İmamoğlu'na jet soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Şenel Demircan:
    bu iyice kaşınmaya başladı tutuklaninca ülkede kriz bir kaos çıkacağını zannediyor kendisini bulanmaz bursa kumaşı zannediyor ne gerekiyorsa yapılsın arkadan kelepçe direk paket bence 264 463 Yanıtla
  • serdar olus:
    korkunun ecele faydası yok adam gümbür gümbür geliyor 349 276 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Biktik heryerde varsin yirtik don misali 298 299 Yanıtla
  • Murat:
    yılaaannnnnnnnn 219 272 Yanıtla
  • Beyaz Gölge:
    Bu kadar itici biri 202 202 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    ATIN İÇERİ BU PZVGİ ADAM OLSUN DİYECEĞİM AMA OACAĞI MÜMKÜN DEĞİL ADAMLIK DOĞUŞTAN GELİR SONRADA MONTE ADAMLIK OLMAZ 131 244 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    ŞU BİJİ DE ADAM YERİNE KOYDULAR YA İNANILMAZ 154 196 Yanıtla
  • Aa:
    sizinde devriniz geçer nasilsa sonsuza kadar kalıcı değilsiniz.Hukuk sizede hesabını sorar soracaktır 250 78 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Adalet yerlerde 141 52 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Kimin öğrencileri 37 70 Yanıtla
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